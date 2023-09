Il mercato non è finito: il Papu Gomez in Serie A da svincolato

Il calciomercato ha chiuso le sue porte, ma non è comunque finito, perché è ancora aperto quello che riguarda i giocatori svincolati.

E tra questi, ci è clamorosamente finito anche il Papu Gomez, calciatore che proprio oggi nell’ultimo giorno di calciomercato, ha annunciato la sua separazione dal Siviglia. Una separazione che porterà al colpo a costo zero perché si è svincolato, in comune accordo con il club andaluso.

Nonostante la Champions League, che avrebbe giocato da testa di serie con il Siviglia – club campione dell’ultima Europa League -, il Papu Gomez ha deciso di salutare. Probabilmente lo ha fatto per accordarsi con un club italiano, per il gran ritorno in Serie A.

Calciomercato, riecco il Papu Gomez: in Serie A da svincolato

Il calciomercato torna a vedere protagonista il Papu Gomez e può esserlo proprio attraverso il mercato degli svincolati che si apre da qui in avanti.

Perché in Serie A si è conclusa la sessione estiva, ma non è finito il mercato dei colpi di calciomercato a costo zero, dalla lista degli svincolati.

Nella giornata odierna, l’ex Atalanta e Catania in Serie A, si è liberato dal contratto con il Siviglia, in comune accordo con la società iberica. Il Papu Gomez può tornare subito in Serie A, con i primi rumors che sono emersi sul suo imminente futuro.

Il Papu Gomez si svincola: occasione in Serie A, le ipotesi

Si è svincolato, con un comunicato ufficiale da parte del Siviglia, il Papu Gomez. E adesso si aprono gli scenari in Serie A per il colpo di calciomercato a costo zero che porta al Papu. Da escludere un ritorno alla Dea, ma occhio alle squadre legate alle alte zone di classifica.

Massima attenzione legata infatti al Torino, dove si tornerebbe a formare un tandem di elevatissimo livello con Gomez alle spalle di Duvan Zapata, insieme alla presenza di Vlasic o di Radonjic nel tridente offensivo di Juric. Sullo sondo anche la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che rinforzerebbe così la batteria della sua trequarti offensiva anche in vista della Conference League.

Ultime sul Papu Gomez: tra le idee anche in Argentina

Tra le idee anche in Argentina, il Papu Gomez, calciatore che potrebbe tornare a giocare la Copa Libertadores nell’ultima parte della sua carriera. Tra le ipotesi, quella al Boca Juniors dove formerebbe l’attacco con Edinson Cavani.