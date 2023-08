Juve, nuovo club per Vlahovic: ha appena fatto super plusvalenza

Interessante opportunità in vista per la Juventus che può finalmente salutare Dusan Vlahovic, bomber che ha già preparato le valigie.

Finalmente anche per la Serie A è arrivato il momento di tornare protagonista, prova del nove per i club italiani che stanno per sistemarsi ai nastri di partenza. Qualcuno può essere soddisfatto, qualcuno un po’ meno, specialmente chi è alla ricerca del proprio centravanti.

Discorso valevole anche per la Juventus di Massimiliano Allegri che sembra destinata a dover dire addio a Dusan Vlahovic.

Il centravanti serbo è arrivato dalla Fiorentina a pochi mesi dalla scadenza del contratto in cambio di 70 milioni di euro, più eventuali 10 di bonus, ma il suo rendimento non è stato all’altezza e il club bianconero spera ora di poter cedere il bomber rientrando della spesa fatta. Al momento, però, si sono fatti avanti pochi acquirenti.

Timido interessamento da parte del Chelsea, si è parlato anche dello scambio con Romelu Lukaku più soldi, ma ad oggi i Blues sembrano essersi tirati indietro. Ciononostante, nelle ultime ore sembra essere arrivata una buona notizia per la Juventus che potrebbe finalmente aver trovato una destinazione a Vlahovic.

La Juventus pronta a salutare Vlahovic: un club ha trovato i soldi

Il calciomercato sta scorrendo inesorabilmente verso la fine e per la dirigenza bianconera è arrivato il momento di premere sull’acceleratore. Fari puntati in Premier League per la Vecchia Signora che sta osservando attentamente la situazione in casa Tottenham. Gli Spurs hanno salutato Harry Kane, passato al Bayern Monaco pochi giorni fa, e dovranno consegnare a mister Ange Postecoglou una nuova punta.

Circa 110 milioni di euro finiti nelle casse dei londinesi che la società ha certamente intenzione di reinvestirli nel mercato. Il rapporti tra Tottenham e Juventus sono stati ottimali di recente, basti pensare ai trasferimenti di Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski, ma si tratta di due operazioni appartenenti al passato.

Anche perché il direttore sportivo del club non è più Fabio Paratici ma Scott Munn e per questo le trattative potrebbero non essere più così semplici. La cosa certa è che Vlahovic cerca una nuova squadra e al Tottenham il suo profilo potrebbe interessare. Il più grande ostacolo rimane però lo scorso piazzamento in Premier degli Spurs, arrivati ottavi in campionato e per questo fuori da tutte le competizioni UEFA. Il serbo preferirebbe tornare protagonista anche in Europa.