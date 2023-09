Giorgia Palmas infiamma: l’estate è ancora bollente

Giorgia Palmas ci ha fatto vivere una estate formidabile con i suoi scatti e non ha ancora finito di accendere la passione dei suoi fan

Eravamo certi, già prima che l’estate iniziasse, che tra le protagoniste assolute sui social con i suoi scatti ci sarebbe stata la fantastica Giorgia Palmas. La showgirl sarda ovviamente non ha deluso le nostre aspettative e ci ha regalato momenti indimenticabili, sfoderando tutta la sua eleganza e sensualità.

Giorgia è una presenza fissa non solo nel mondo dello spettacolo ma anche nel cuore di tantissimi ammiratori, praticamente da sempre. Vent’anni e passa di grandi successi, un volto diventato iconico dai tempi in cui, come velina a Striscia la Notizia, riuscì a raccogliere degnamente la scomoda eredità della conterranea Elisabetta Canalis. Una bellezza genuina e solare che in tutto questo tempo ci ha accompagnato, vivendo svariate esperienze che l’hanno affermata tra i personaggi più acclamati sul piccolo schermo e non soltanto.

Conduttrice televisiva, modella e tanto altro, Giorgia è naturalmente una delle beniamine della community del web, con un seguito che sfiora i due milioni di followers su Instagram. Per loro, cliccare sul suo profilo è un appuntamento irrinunciabile e del resto guardando le sue foto non si può far altro che rimanere incantati.

Giorgia Palmas, la nostalgia del mare si combatte così: ricordi in bikini, fisico esplosivo in acqua

Nel corso delle lunghe vacanze nella sua Sardegna, con il suo Filippo Magnini e le figlie, la Palmas ha fatto davvero strage di cuori e raccolto quintalate di like.

Poi l’estate si è conclusa e Giorgia è tornata a Milano per riprendere con la vita di settembre. Anche lei fa fatica, come tutti, a riabituarsi alla routine. Ecco il suo modo per combattere la nostalgia dei momenti estivi.

Dal cassetto dei ricordi recenti, spunta uno dei tanti scatti fatti in costume, in un mare cristallino. Una visione abbagliante, con la silhouette in bikini della Palmas che accende in un attimo la passione e la fantasia del pubblico. A 41 anni, Giorgia è ancora in forma smagliante, per lei il tempo sembra non passare mai. La sua figura sinuosa e le sue curve seducenti vengono osannate dai fan con una lunga serie di commenti entusiasti e non potrebbe essere altrimenti. Applausi più che meritati.