Calciomercato: Roberto Pereyra ha scelto con chi giocherà

Ultime notizie di calciomercato sul futuro di Roberto Pereyra che ora sembrerebbe aver preso la decisione definitiva sul suo anche di futuro, ci sono diverse società pronte a chiudere.

Situazioni particolari che si sono venute a creare in Italia quest’anno con tantissimi giocatori che si sono svincolati dai propri contratti e altri che vanno in scadenza negli anni successivi.

E’ il caso anche del talento argentino dell’Udinese che ha interrotto i propri rapporti dopo diversi anni e ora è di nuovo pronto per firmare con una nuova squadra. Tra i vari obiettivi c’è sicuramente quello di giocare in Serie A.

Calciomercato Serie A: Roberto Pereyra cambia squadra

Ha deciso di non rinnovare con l’Udinese Roberto Pereyra che ora può avere la nuova occasione con un altro top club italiano. In passato già ha vestito la maglia della Juve tra le grandi squadre.

Ci sono importanti notizie che riguardano quello che sarà il futuro del giocatore che si prepara a cambiare ancora una volta club. Dopo una stagione con 5 gol e 9 assist adesso sono diverse le squadre che pensano di mettere le mani su Roberto Pereyra tra i tanti c’è anche un altro dei top club.

Nonostante l’acquisto di Frattesi ora l’Inter mette nel mirino anche Roberto Pereyra che può arrivare da un momento all’altro, perché il giocatore è senza squadra.

Calciomercato Inter: Pereyra nel mirino

Nelle ultime ore si è parlato di quello che potrebbe essere il forte interesse da parte dell’Inter per andare a chiudere con Roberto Pereyra. Il club nerazzurro segue da tempo il giocatore, i primi contatti risalgono allo scorso marzo considerando che era già noto che non avrebbe rinnovato con l’Udinese.

Ora è svincolato e aspetta la sua occasione, per firmare con il club che lo convincerà di più e offrirà qualcosa di importante sia a livello economico che di progetto per lui. Pereyra piace all’Inter che ora lo mette nel mirino qualora non dovesse concretizzarsi un colpo.

Inter: Roberto Pereyra l’occasione, il piano A è Samardzic

Potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro l’opzione che riguarda il trasferimento di Roberto Pereyra all’Inter. Perché il giocatore esperto argentino è appunto svincolato e ci sono diverse società che pensano di prenderlo, tra questi anche in nerazzurri che però hanno come piano A quello di prendere un altro talento dell’Udinese: si tratta di Lazar Samardzic.

Ci sarebbero ottimi rapporti e continui diretti tra l’Inter e l’agente Rafaela Pimenta, che sarebbe la stessa procuratrice di Mkhitaryan che gioca già in maglia nerazzurra. Per prendere Samardzic si prova ad inserire contropartite tecniche come Giovanni Fabbian. In caso non si dovesse chiudere assalto a Roberto Pereyra.