Si può chiudere per gennaio l’affare col Tottenham che vede protagonista Ivan Perisic e il suo ritorno praticamente a casa.

L’ex Inter è pronto al ritorno, lì dove è cominciata un’avventura che lo ha portato a diventare quello che è stato il calciatore tra i protagonisti dello Scudetto con Antonio Conte, oltre alla Champions League vinta pure con il Bayer Monaco nell’esperienza seppur breve ma intensissima con il club della Bundesliga.

Le cose al Tottenham sembrano essere cambiate, in particolar modo da quando Antonio Conte non c’è più sulla panchina degli Spurs, tanto da finire nei rumors principali di un addio a gennaio, cosa sempre più concreta perché sarebbe stato svelato l’accordo già trovato per riportarlo a casa.

Calciomercato, riecco Perisic: c’è già l’accordo per il ritorno

Un colpo di scena a dir poco sorprendente considerando che, siamo ancora a fine settembre e c’è già in mano un accordo per il calciomercato a gennaio.

C’è da valutare l’opzione della rescissione contrattuale con il Tottenham, così da permettere che l’operazione possa realizzarsi nell’immediato e a costo zero, considerando le volontà del club che lo prende riportandolo a casa e del giocatore stesso croato che dopo la rottura del crociato, non vede l’ora di tornare in campo e farlo con i colori del club che ha sempre tifato da bambino.

Il ritorno all’Hajduk Spalato è previsto per gennaio, c’è già l’accordo tra il club e Ivan Perisic. Il club croato, come riportano dai media in Croazia, sarebbe pronto a riabbracciare il fuoriclasse ex Inter che chiuderebbe così la carriera praticamente a casa sua.

Ultime di mercato, Perisic arriva a gennaio: la scelta

La scelta di Ivan Perisic è quella di ritornare all’Hajduk Spalato e il Tottenham non si metterà d’intralcio. Si sta cercando infatti anche una soluzione tra i club, con l’accordo che la squadra croata avrebbe per ora solo con Ivan Perisic che sarebbe disposto a firmare subito.

La volontà è quella di scegliere il club che lo ha lasciato partire nel lontano 2006 quando ha cominciato ad incidere nel grande calcio. All’età di 35 anni, che compirà il prossimo 2 febbraio, Ivan Perisic farà ritorno a casa sua per giocare gli ultimi atti della sua bellissima carriera praticamente dove tutto è cominciato.

Perisic all’Hajduk Spalato con lo scambio: arriva un giovane fuoriclasse

Arriverebbe un giovane fuoriclasse al Tottenham, nell’affare che porta Perisic all’Hajduk Spalato. Uno scambio tra Ivan Perisic e Luka Vuskovic, calciatore di sedici anni che è stato ad un passo da Paris Saint-Germain e Manchester City ma che verrà preso dal Tottenham, club che lo lascerà ancora in prestito al club croato per i prossimi due anni.