Szczesny, basta così: Donnarumma alla Juve è solo questione di tempo

Pronto a scatenarsi un clamoroso valzer di portieri tra le big europee: Donnarumma e Szczesny nell’occhio del ciclone.

Nell’era calcistica dell’uscita palla al piede dalla difesa partendo dal portiere, il ruolo dell’estremo difensore è oggi come non mai fondamentale anche in fase di impostazione. Lo sanno bene sia Donnarumma che Szczesny, che nelle ultime giornate sono al centro delle discussione delle rispettive società.

Un cambio di rotta per quanto riguarda il ruolo del portiere non è mai una decisione che viene presa a cuor leggero, una scelta che gli allenatori spesso e volentieri tendono a non prendere immediatamente in considerazione. Eppure, in certi casi l’aria del cambiamento può giovare al calciatore e alla squadra stessa.

Ultime indiscrezioni parlano della volontà di PSG e Juventus di mettere la parola fine alle vicenda portiere, andando a sostituire i loro titolarissimi, ognuno giustificando la scelta per motivi diversi. In questo valzer di portieri, la Juve si accaparrerebbe finalmente Donnarumma, mentre il PSG si fionderebbe sul mercato per trovare un top secondo i parametri imposti da Luis Enrique.

Nuovi portieri, nuove prospettive

Dopo la partita disastrosa contro il Sassuolo persa dai bianconeri per 4-2, con una prestazione insufficiente di Sczczensy, condita da una papera e un clima di insicurezza diffuso a tutta la squadra in campo, la Juve sta riflettendo seriamente sul futuro nel club del portiere polacco.

Sebbene Allegri abbia difeso a spada tratta il suo estremo difensore nelle interviste post partita, la dirigenza bianconera si guarda intorno alla ricerca di possibili sviluppi sul fronte mercato, in particolar modo sulla situazione di Donnarumma. L’ex Milan non sta vivendo un periodo sereno; dopo le critiche ricevute nella partita contro la Macedonia durante la pausa nazionali per un intervento goffo che è costato all’Italia il pareggio a Skopje, anche in Ligue 1 sta passando momenti non positivi.

Luis Enrique avrebbe espresso la volontà di puntare su un altro tipo di portiere, più tecnicamente dotato con i piedi e che sia in linea con i suoi ideali di gioco palla a terra, non sminuendo il talento innegabile di Donnarumma, ma cercando un profilo più adatto alla sua idea di calcio.

In questa situazione la Juventus proverà certamente ad inserirsi, provando ad instaurare una trattativa che possa portare l’ex rossonero a Torino, dopo non esserci riuscita nell’estate che lo portò al Paris Saint Germain. Così facendo la Juve risolverebbe anche il dilemma che portiere che sta tenendo banco nelle ultime ore, portando nuovamente il portiere della Nazionale azzurra ancora a Torino sponda Juve, dopo la leggenda dei pali Gianluigi Buffon.