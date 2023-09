Milan, due big non partono: nuova tegola per Pioli

Altre brutte notizie dall’infermeria per Stefano Pioli. Un momento delicato per il Milan in vista della sfida di Cagliari

Un’altra tegola in casa rossonera con l’allenatore del Milan che dovrà scegliere il miglior undici per affrontare il Cagliari. L’obiettivo è quello di arrivare alla sosta di inizio ottobre con un margine importante in classifica rispetto alle inseguitrici. I rossoneri sono partiti forti per poi collezionare una sonora sconfitta nel derby di Milano contro i nerazzurri. Inoltre, il pari in Champions League contro il Newcastle ha fatto scattare ancor di più l’allarme.

Il Milan non vuole fermarsi proprio sul più bello. La vittoria contro l’Hellas Verona ha riportato entusiasmo in casa rossonera, ma ora arriverà l’ostica trasferta di Cagliari. Altra tegola per Stefano Pioli con il top player che non partirà per la Sardegna: la notizia è arrivata pochi minuti fa.

Milan, il big alza bandiera bianca: nuovo problema per Pioli

Problemi di formazione per lo stesso allenatore emiliano, che vorrebbe tornare con un’altra vittoria dall’ostica trasferta di Cagliari. Un momento già decisivo tra i vari infortunati e le gare molto ravvicinate: serve una gestione totale della situazione in ottica futura senza incorrere in altri problemi.

Come svelato da SkySport Mike Maignan non partirà per Cagliari per monitorare attentamente le sue condizioni fisiche. Sportiello è stato tra i migliori in campo contro l’Hellas Verona. Alla lista degli infortunati si è aggiunto anche l’attaccante serbo, Luka Jovic, che intende ritrovare la migliore condizione fisica. Ci saranno invece Calabria e Theo Hernandez pronto a tornare titolare dopo il turno di riposo concesso da Stefano Pioli. Rafael Leao è destinato alla panchina con un’altra mini-rivoluzione nell’undici titolare del Milan.

L’aereo è partito pochi minuti fa da Malpensa con a bordo tutti i disponibili: aggregato anche il giovane centrocampista, Kevin Zeroli, protagonista indiscusso con la Primavera di Abate. Nell’ultima sfida di campionato ha fatto il debutto in Serie A il giovane terzino, classe 2005, Davide Bartesaghi, che è stato aggregato al ritiro estivo di Stefano Pioli.

Il Milan pensa anche al futuro dei giovani talenti prodotti del settore giovanile rossonero: un motivo di vanto, ma ora arriva il Cagliari affamato di punti dopo i risultati non troppo esaltanti per la compagine sarda guidata da Ranieri.