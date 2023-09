Juventus, addio Pogba: guadagnerà di meno, sta firmando

Una situazione da monitorare quella di Paul Pogba che può dire addio dopo essere stato accostato e vicino alla Turchia e a squadre del campionato in Arabia Saudita.

Il mercato della Juventus si è chiuso e ora la società si concentra sulle trattive interne che possono cambiare tutto in vista del futuro, perché la società vuole provare a definire i prossimi affari.

Possibile cambio di rotta da parte del giocatore con il club bianconero. Nelle prossime ore possono arrivare delle novità importanti che metterebbero in difficoltà un po’ tutti.

Calciomercato Juventus: futuro Pogba deciso

E’ da vedere quello che sarà il futuro di Pogba che è considerato uno dei punti di riferimento della Juventus anche se non ha mai raggiunto nemmeno il minimo di presenze anche nel minutaggio. Tante voci di calciomercato sul centrocampista francese che pare essere stato vicinissimo a firmare con il Galatasaray a sorpresa. C’era accordo totale tra le parti, con il giocatore che è poi stato stoppato al momento della firma per non aver superato le visite mediche.

Ripensamento importante da parte del club turco che ha deciso di non ufficializzare l’affare dopo le visite mediche che Pogba non ha superato per dire addio alla Juventus. Intanto, il giocatore sembra avere le idee chiare e presto anche la società farà una mossa alquanto interessante.

Juve: Pogba rinnova e riduce l’ingaggio

Grande svolta per il futuro di Paul Pogba che vuole rinnovare il proprio contratto con la Juventus. Al momento la situazione riguarda il possibile incontro per strappare un accordo con l’agente Pimenta per provare ad ottenere un nuovo contratto.

Sembra però, come scrive Tuttosport, che la Juventus vada a rinnovare per Pogba sempre fino al 2026, ma andando a ridurre l’ingaggio rispetto quello attuale. Giuntoli già a lavoro per provare a contenere le cifre delle uscite per il monte ingaggi. Le prossime ore saranno quelle giuste per capire se alla fine ci saranno i margini.

Juventus: condizioni Pogba, le ultime

Intanto, ci sono delle notizie molto importanti che riguardano le condizioni di Pogba. Perché il centrocampista della Juventus si è fermato di nuovo nell’ultima partita di campionato dei bianconeri con l’Empoli e per questo motivo ora servirà chiarire quelle che sono le condizioni del giocatore che però non ha niente di rotto, solo un affaticamento del muscolo che potrebbe tenerlo fuori dalla prima squadra solo per queste prossime ore.