Serie A: si è già infortunato, salta due partite

Uno dei grandi nuovi acquisti di quest’anno in Serie A si è già infortunato. Il calciomercato ha chiuso da poco e ora c’è una notizia poco positiva per la società.

Batosta ora per allenatore, società e tifosi, ma anche gli stessi compagni di squadra. Perché la società sta provando a risolvere il prima possibile questo tipo di infortunio che ora dovrà tenerlo pare a lungo.

Questo stop non inciderà sulla condizione del giocatore, ma sicuramente sull’aspetto mentale suo e della squadra. Il rientro potrebbe essere fissato proprio in queste ore.

Serie A: nuovo acquisto già infortunato, fuori due partite

E’ appena iniziato il campionato di Serie A con le prime tre giornate che hanno svelato già tanto. Ci sono dei nuovi acquisti che hanno lasciato il segno ed altri meno, per questo motivo bisognerà ora capire come muoversi in vista della prossima stagione.

Dopo un grande investimento fatto da parte della società sul giocatore, ora potrebbe non essere più a disposizione nel breve tempo. Perché ora si parla delle prossime due partite che andrebbe a saltare il giocatore offensivo con la propria Nazionale. Rientra l’allarme, il giocatore ora è pronto a capire come andrà a finire.

Torino: infortunio Vlasic, condizioni e rientro

Niente da fare per il Torino di Ivan Juric che fa i conti con l’infortunio di Nikola Vlasic. Il giocatore, uscito acciaccato dalla gara contro il Genoa per una botta al ginocchio, tiene ora tutti col fiato sospeso per aspettare l’esito degli accertamenti.

Non ci sono notizie ufficiali al momento sulle condizioni e il rientro di Vlasic col Torino che ora vuole saperne di più su come andrà a finire questa vicenda e parlare poi Lindstrom. Il giocatore dei granata salterà le due partite di Nazionali con Lettonia e

Calendario Torino: Vlasic torna con la Salernitana

Vlasic è tornato al Torino per aumentare i suoi numeri dopo la passata stagione giocata. Ora c’è la voglia di fare sempre di più visto che la società si è impegnata a chiudere dei nuovi acquisti che hanno alzato il livello della rosa. Intanto, ora ci sono aggiornamenti sul recupero del calciatore.

Quando torna Vlasic? Il rientro dell’attaccante croato del Torino sembra essere fissato per la partita contro la Salernitana per la brutta botta rimediata al ginocchio in queste ore e che lo costringerà a riposare in Nazionale. Il giocatore dopo la sosta sarà nuovamente in campo regolarmente salvo imprevisti.