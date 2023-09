Milan Lazio: assenze pesanti, Pioli ha già scelto

E’ tempo di big match in Serie A e accadrà prima delle partite di Champions League, dove si affronteranno Milan Lazio per una gara che può essere subito determinante per il proseguo della stagione e la classifica.

Il campionato dei rossoneri prosegue con la squadra rivoluzionata che ora si trova al primo posto con 15 punti a pari dei cugini rivali dell’Inter. Il club ora è chiamato a dover superare un altro big match nelle prossime ore.

Prima della Champions League ci sarà un test importante per il Milan di Pioli che vuole provare a trionfare per difendere quello che oggi è un primo posto guadagnato con i vari nuovi acquisti. Ma nella prossima partita potrebbero esserci dei cambi di formazione.

Milan: cambia la formazione di Pioli

Sarà una partita di alto livello e grandi ritmi quella di Milan Lazio che sarà una sfida veramente interessante in vista delle prossime ore per il campionato di Serie A. Ci sono aggiornamenti che riguardano quello che accadrà per i due top club anche dal punto di vista della formazione. Si proverà a scendere in campo per ottenere i tre punti che possono cambiare la classifica in meglio per le due squadre.

Sicuramente ci saranno dei cambi di formazione in Milan Lazio con le due squadre che proveranno a mettere in campo i migliori giocatori, Pioli e Sarri si sfidano per i vertici della classifica e dovranno fare valutazioni a 360° per capire anche come stanno alcuni giocatori che sono tornati da infortuni e acciacchi visto i tanti impegni ravvicinati che ci sono con i loro calendari.

Milan Lazio: Pioli recupera i migliori

Tornano i titolarissimi per il big match Milan Lazio. Il club rossonero si sta preparando per la sfida a San Siro e ritroverà i suoi migliori giocatori. Infatti, Pioli ha intenzione di tornare ad affidarsi dal primo minuto ad alcuni calciatori come Olivier Giroud e Rafael Leao che hanno fatto turnover col Cagliari.

Stefano Pioli è attento a tutti i dettagli e ora potrebbe anche ritrovare Maignan dal primo minuto tra i pali. La notizia è che Maignan si sta allenando già da qualche giorno con il resto del gruppo ed è pronto al rientro. A centrocampo, invece, ballottaggio tra Adli e Musah dopo l’infortunio di Krunic.

Formazione Milan Lazio: le scelte di Pioli

Questa potrebbe essere la formazione di Pioli per Milan Lazio, perché le due squadre scendono in campo per ottenere il meglio e i rossoneri vogliono vincere ancora dinanzi al proprio pubblico: