Calciomercato, un figlio d’arte sarà bianconero: è fatta per il suo arrivo

Un figlio d’arte col bianconero nel destino, un ex Juventus è pronto a sbarcare al club che è pronto a ricostruire il proprio organico.

Il mercato ancora aperto, stando a quelli che sono i parametri concessi dalla Lega, dopo lo stravolgimento che il club ha vissuto tra penalizzazioni e sentenze, che hanno portato la società a sprofondare tra le categorie del calcio italiano.

Giovanissimo, è pronto a dare il massimo per seguire le orme del papà e dopo gli esempi visti con Federico Chiesa alla Juventus e tanti altri talenti italiani e non, in Serie A, chissà che non possa capitare anche al figlio dello storico attaccante della Juventus.

Un altro figlio d’arte nel calcio italiano: sarà anche lui bianconero

Il bianconero nel suo destino, non alla Juventus, ma con i colori sociali che il papà ha indossato quando, con la maglia della Juve, ha compiuto imprese leggendarie come quella di vincere l’ultima Champions League della storia del club piemontese.

Il figlio d’arte dell’attaccante ex Juventus, riparte con il bianconero addosso, il classe 2005 è l’acquisto che è stato annunciato in serata, da un collega esperto di calciomercato.

Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, infatti, Carlo Ravanelli sarà un nuovo giocatore del Siena. Il club, fallito e sprofondato nelle categorie inferiori del calcio italiano, lo avrà come nuovo attaccante dopo aver già chiuso un altro acquisto ex Carpi – tra le altre – sulla trequarti.

Calciomercato Siena, ecco Carlo Ravanelli: attaccante come il papà

Attaccante come il papà, il classe 2005 Carlo Ravanelli, è pronto a diventare un nuovo giocatore del Siena.

Il club bianconero toscano è finito nelle categorie dei bassifondi del calcio italiano, sprofondando in Eccellenza dopo il fallimento della società. E sta allestendo ora, attraverso una deroga concessa dalla stessa Lega che gestisce il campionato, un calciomercato importante per cercare il salto almeno fino alla Serie C, nel giro di due o tre anni.

Una carriera del giocatore che fino a questo momento è stata legata alle giovanili del Perugia, prima del passaggio al Cannara e poi allo United Riccione.

“Ravanelli Junior” al Siena FC: una scalata come il padre

Una scalata come il padre, quella sognata da Carlo Ravanelli, che parte dal Siena. Perché successe anche a Fabrizio Ravanelli di cominciare in categorie come quella della Serie C2, fino alla vittoria della Champions League con la Juventus. Una leggendaria carriera che ha portato “penna bianca” a diventare punta importante della Juventus e della Nazionale.