Colpo di scena nell’ultimo giorno di calciomercato: può arrivare Haaland

Può arrivare Haaland, fissata la data dell’arrivo al suo nuovo club, dopo l’esperienza vissuta al Manchester City.

Un colpo di scena vero e proprio quello che riguarda il potenziale Pallone d’Oro 2023 che, dopo aver vinto praticamente tutto in Inghilterra, potrebbe separarsi dal City con una data già definita per quello che sarà il suo prossimo club.

Nell’ultimo giorno di calciomercato della sessione estiva, arriva dunque la notizia sul trasferimento del fuoriclasse norvegese che, con alle porte anche l’Europeo che vuole conquistare con la sua Norvegia, potrebbe salutare il Manchester City per approdare in un altro club tra le top squadre al mondo.

Calciomercato, colpo di scena Haaland: l’annuncio dall’estero

Potrebbe trovare nuovi stimoli giocando altrove e non più al Manchester City. Dall’estero confermano quelle che sono le intenzioni di Haaland e su Haaland, da parte di uno dei top club al mondo.

Perché potrebbe aver dato tutto con il triplete vinto nella passata stagione con il Manchester City, il futuro sarebbe poi altrove.

C’è un club che fa sul serio infatti per Haaland, ma che dovrà pazientare un po’. Starebbe studiando l’operazione, non nell’immediato con il calciomercato che sta volgendo al termine. Perché, secondo quanto riferiscono dalla Spagna, il Real Madrid piazzerebbe il colpo di calciomercato legato ad Erling Braut Haaland, ma solo nel 2024.

Mercato Real Madrid, colpo Haaland: la notizia

Secondo i colleghi di Fichajes.net, ci sarebbe la possibilità di vedere Haaland al Real Madrid nel 2024. Un’ultima stagione in Premier League e al Manchester City, per poi accasarsi ai Blancos, diventando lui l’erede diretto di Karim Benzema.

Una soluzione tardiva, con un anno dove Ancelotti dovrà sistemare qualcosa nel proprio attacco, dopo aver rimpiazzato Benzema con il solo Joselu nel ruolo di punta centrale alle Merengues. Accadde, una cosa simile, anche per il Bayer Monaco. Il club, “orfano” di Robert Lewandowski, è stato costretto a giocare un’intera stagione senza un nove vero, fino all’arrivo di Harry Kane in questa stagione. Il Real, senza un sostituto diretto appunto di Benzema, farebbe uguale, in attesa del gran colpo in attacco nel 2024 che porta ad Erling Braut Haaland.

Ultime Real Madrid, niente Mbappè: il colpo è Haaland

Il Paris Saint-Germain ha fatto ancora muro su Kylian Mbappè, il Real Madrid potrebbe infatti ripartire da Erling Haaland nel 2024. Ad oggi è lui l’obiettivo numero uno per l’attacco dei Blancos, ma non è fattibili in questo finale di calciomercato. Toccherà aspettare, ma la notizia arriva oggi e proprio nell’ultimo giorno della sessione estiva di mercato: Haaland è un obiettivo del Real Madrid e Florentino Perez farà di tutto per portarlo al Bernabeu.