Tradimento sia a Inter che Juventus, destinazione a sorpresa per Lukaku

È un’estate strana e complessa quella che sta vivendo Romelu Lukaku, al centro delle vicende di calciomercato.

Assoluto protagonista di quanto è accaduto prima con l’Inter, perché i nerazzurri avrebbero voluto portarselo in rosa anche nel 2024, ma poi il tradimento per la voglia di giocare alla Juventus, secondo quelle che sono le notizie emerse nel corso di questa estate.

Ma a quanto pare, Big Rom, non vedrà il suo tradimento né a una né all’altra squadra, perché accadrà con entrambe. La destinazione, secondo quanto annunciano dall’estero, sarà praticamente una terza e a sorpresa.

Calciomercato, Lukaku tradisce sia l’Inter che la Juventus: la destinazione

Non si placano i rumors sul futuro di Lukaku, calciatore che ha una sola certezza davanti al momento: l’addio al Chelsea.

Non rientra nei piani dei Blues, club che si è praticamente pentito di avergli fatto firmare un contratto due anni fa e del quale, adesso, non sa praticamente più che farsene, considerando quella che è la voglia di andare verso un nuovo centravanti, magari nel nome di Dusan Vlahovic, che resta però un punto fermo alla Juventus senza appunto l’arrivo di Lukaku.

Il calciomercato, a sorpresa, vede una svolta assoluta e improvvisa su Romelu Lukaku. Il calciatore belga, secondo quanto riportano dalla Spagna, sarebbe diventato l’obiettivo di mercato numero uno del Real Madrid.

Mercato Real Madrid, colpo Lukaku: l’annuncio dalla Spagna

Come annunciato da Sport e riportato poi dai diversi media globali, per quanto riguarda il calciomercato del Real Madrid, il colpo in attacco potrebbe essere Lukaku.

Senza tornare in Serie A, né per giocare alla Juventus, ma neppure per altre squadre d’Italia che hanno bisogno di una punta – ad esempio la Roma – e che potrebbero puntare appunto su Lukaku.

Il centravanti belga adesso stuzzica l’idea di Carlo Ancelotti che chiederebbe così a Florentino Perez uno sforzo per averlo in rosa e nell’imminente. Potrebbe infatti sbloccarsi subito, con Lukaku che diventerebbe l’erede diretto di Karim Benzema al Real Madrid, con la numero nove sulle spalle.

Ultime Real Madrid, Lukaku arriva col prestito: poi arriva Mbappè

C’è una formula ben precisa che porta Lukaku al Real Madrid ed è quella legata al prestito secco e niente di più perché, nelle intenzioni del club dei Blancos c’è quella di andare verso una soluzione temporanea e che porta appunto a Lukaku, per poi scegliere Mbappè nel 2024, quando scadrà il suo contratto con il PSG. Soltanto così Lukaku finirebbe al Real, senza soluzioni diverse. Chelsea e giocatore ne sono consapevoli, per risolvere la questione complessa su Lukaku, toccherà fare così.