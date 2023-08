Juventus, colpo di scena Perin: cessione last minute

Offerta importante per il portiere bianconero: Giuntoli riflette sulle cifre e intanto tiene in caldo la trattativa per il sostituto.

Il mercato in uscita delle Juve si è sbloccato e il tesoretto è ormai in mano a Cristiano Giuntoli. La necessità di vendere era il primo delicato compito per il direttore sportivo ex Napoli, che inizia a prendere in mano la sua nuova missione ma deve fare i conti con una serie di richieste destinate a far cambiare le strategie bianconere.

Non c’è solo la ormai nota lista degli esuberi da tenere in considerazione, ma anche alcune offerte che potrebbero cambiare il volto alla squadra e spingere Allegri a valutare nuovi innesti e in fretta. Con Zakaria già al Monaco, Barrenechea a Frosinone e De Winter, Rovella e Pellegrini ceduti, a Torino iniziano a valutare una serie di proposte che riguardano altre pedine. Giuntoli, nel frattempo, è stato chiaro. Non ci sono incedibili fra gli uomini in organico, e questo fattore lascia intendere che il direttore si stia muovendo su molti calciatori per rintracciare eventuali sostituti.

Anche il parco dei portieri potrebbe subire quindi una radicale trasformazioni. Su Wojciech Szczęsny è infatti ancora forte l’interesse del Bayern Monaco, in difficoltà dopo la cessione di Sommer e l’infortunio di Neuer e in attesa di capire l’eventuale offerta dei bavaresi, arriva una richiesta importante anche per Mattia Perin.

Juve, offerta importante per Perin: ecco chi può sostituirlo

La lista degli obiettivi di Cristiano Giuntoli è ricchissima, e a Torino hanno già preso in considerazione anche la possibilità di rivedere qualcosa fra i pali.

Un fattore, questo, che non rappresenta una necessità imminente, ma che dipenderà soltanto dalle offerte in arrivo per Szczęsny e Perin. Allegri è contento dei suoi portieri, ma sa bene che in una fase in cui c’è da fare cassa, ogni offerta in arrivo è da valutare, e un eventuale sostituto deve essere pronto. Se per Szczęsny il Bayern sonda il terreno senza avanzare nella trattativa, per l’ex Genoa invece potrebbe arrivare un’offerta imminente.

A farsi avanti, nelle prossime ore, potrebbe essere l’Ajax, che in un comunicato ha chiarito quali saranno i tempi di recupero di Geronimo Rulli. Il numero uno prelevato dal Villarreal per 8 milioni si è fermato nel match contro l’Heracles, e il problema alla spalla lo costringerà a star fermo almeno fino ai primi mesi del 2024. Gli olandesi valutano quindi la possibilità di arrivare ad un estremo difensore affidabile senza spendere cifre enormi, e il nome di Mattia Perin sarebbe il primo della lista.

Ecco perché da Torino riflettono sulle cifre e valutano l’eventuale cessione. Perin è importante per Allegri, ma una trattativa in uscita consentirebbe ai bianconeri di arrivare a Marco Carnesecchi. Gasperini, da parte sua, ha chiarito che uno fra lui e Musso potrebbe partire per evitare un dualismo che non fa bene alla Dea, e la possibilità di prelevare subito un portiere dal futuro assicurato stuzzica Giuntoli. Tutto dipenderà quindi da eventuali offerte in arrivo dall’Ajax, ma in Olanda sussurrano che un blitz potrebbe essere imminente.