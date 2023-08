Salta Mbappè, Ancelotti fa tremare un’italiana: assalto alla punta

Salta il colpo Mbappè per il Real Madrid, arriva l’annuncio dalla Spagna che fa tremare i tifosi di un club italiano

Ai vertici della Serie A e tra i migliori centravanti del club, le cose potrebbero cambiare con la proposta ad alte cifre e inaspettata che riguarda uno dei bomber del massimo campionato italiano.

Tra i migliori centravanti, a caccia di un piazzamento come capocannoniere del campionato, oltre che al primo posto per la vittoria dello Scudetto, le cose potrebbero ora cambiare per uno dei bomber di Serie A che potrebbe finire al Real Madrid. Carlo Ancelotti lo ha messo nel mirino e indicato alla dirigenza come primo nome per sostituire Karim Benzema come punta e numero nove del club, di fronte al possibile mancato approdo di Kylian Mbappè.

Calciomercato, salta l’affare Mbappè: Ancelotti compra in Serie A

Se salta Mbappè, c’è bisogno di un nuovo centravanti in casa Real Madrid e Carlo Ancelotti fa mercato in Serie A.

Perché ci sono due o tre calciatori che intrigano l’ex allenatore del Napoli che, archiviata l’ipotesi Osimhen – De Laurentiis chiede troppo, tant’è che anche i ricchissimi club sauditi fanno fatica a convincerlo -, punterebbe su un altro innesto a sorpresa.

Secondo quelli che sono i rumors dalla Spagna, l’affare Mbappè sta praticamente tramontando e prende quota l’ipotesi del rinnovo col Paris Saint-Germain più l’anno di prestito secco in Arabia Saudita. Peranto, senza Mbappè, il Real Madrid non vuole restare a mani vuote. Carlo Ancelotti avrebbe dunque messo nel mirino Dusan Vlahovic, come nuovo centravanti dei Blancos.

Mercato Juventus, Vlahovic in uscita verso il Real Madrid: così arriva Lukaku

Sono i colleghi di Fichajes.com, dalla Spagna, a svelare le ultime notizie sul calciomercato del Real Madrid, che riguarda sia Mbappè che l’attaccante della Juventus. Perché, secondo quanto riferiscono dalla Spagna, appunto, se dovesse saltare il colpo Mbappè, il Real Madrid punterebbe tutto su Vlahovic. E con Dusan Vlahovic che esce dalla Juventus, per le cifre che i bianconeri chiedono sulla sua cessione, Romelu Lukaku avrebbe via diretta verso i bianconeri come nuovo numero nove del club piemontese.

Ultime sul Real Madrid, colpo Vlahovic: le cifre dell’operazione

Le cifre dell’operazione Vlahovic, non cambiano. Le richieste da parte di Giuntoli e della Juventus, restano le stesse, perché non caleranno le pretese sui 75-80 milioni di euro che la Juventus chiede per Vlahovic. Il Real Madrid è avvisato e, di fronte all’interesse per Vlahovic, si spingerebbe fino ai 70, limando qualcosa sulle cifre stesse.