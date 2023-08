Sorteggi Champions, cambiano le fasce: cose succede alle italiane

Novità importanti per quella che sarà la nuova stagione di Uefa Champions League 2023 24. L’edizione che inizierà in queste prossime settimane con la fase a gironi, presto il sorteggio dei Gironi.

Ci sono notizie che riguardano quello che nei prossimi giorni dovrà accadere per quanto riguarda la prossima Champions. Pronti dei cambiamenti significativi che possono portare ad una svolta anche per le italiane.

Sono quattro quest’anno anche le squadre di Serie A che affronteranno la prossima edizione e sono tutte in attesa di capire come andrà a finire in base ai prossimi risultati di Champions.

Sorteggi Champions League: le italiane qualificate

La nuova edizione di Champions League 2023 24 è pronta ad iniziare. Si lavora per quello che potrebbero ottenere anche le squadre italiane che si stanno attrezzando sempre di più per provare ad entrare nella storia come in passato. Manca sempre meno tempo per alcune di queste squadre per scoprire quello che accadrà nei prossimi giorni. Perché ci sono Napoli, Lazio, Inter e Milan le squadre qualificate alla prossima Champions.

La scorsa edizione si è chiusa con 3 italiane ai quarti di finale e due in semifinale con l’Inter che ha battuto il Milan nel Derby e poi perso 1-0 contro il Manchester City nell’ultima partita del torneo. Novità importanti in vista di quello che potrebbe accadere molto presto, perché ormai ci siamo per i sorteggi Champions della fase a gironi.

Le quattro squadre italiane qualificate ai sorteggi di Champions League: Napoli, Lazio, Inter e Milan sono pronte a scendere in campo per ottenere il massimo dei risultati e a scoprire le squadre che affronteranno nelle prossime ore in base come andranno a finire le altre partite.

Fasce Champions League 2023 2024: dove sono le italiane

Sono come sempre 4 le fase di Champions League per il sorteggi dei gironi e sono 32 le squadre qualificate. Bisognerà aspettare però le ultime sei squadre che scenderanno in campo in queste prossime ore per capire chi si qualificherà alla fase a gironi Champions. Scopriamole insieme:

Prima fascia Gironi Champions – Manchester City, Barcellona, Bayern Monaco, Napoli, PSG, Benfica, Siviglia e Feyenoord.

Seconda fascia – Real Madrid, Manchester United, Inter, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Lipsia, Porto e Arsenal.

Terza fascia – Shakhtar Donetsk, Salisburgo, Milan, Lazio, Stella Rossa e poi bisognerà vedere le altre qualificate che giocheranno in questi giorni come Rangers o PSV anche.

Quarta fascia – Union Berlino, Lens e Newcastle, più altre che saranno determinati da Celtic e Real Sociedad e le altre partite che si giocheranno nelle prossime ore.

Risultati Champions League oggi: le partite

Arrivano importanti novità che riguardano i sorteggi di Champions League che ci saranno il 31 agosto per la fase a gironi. Queste le ultime partite da giocare: