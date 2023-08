Roma: inserimento per il numero 9, poi la brutta sorpresa

La Roma cerca un nuovo numero 9: inserimento a sorpresa su un obiettivo di un’altra squadra italiana, ma finisce male

Manovre di inserimento o forse solo per infastidire la concorrenza. Chissà. Sta di fatto che la Roma, che ha assolutamente bisogno di un centravanti, forse due, da dare a Mourinho quanto prima, si era inserita a sorpresa per un attaccante già destinato a sbarcare in Italia.

La situazione in casa giallorossa è tutta in divenire, ci sono difficoltà nella costruzione della rosa, attualmente troppo corta. Mancherebbero addirittura cinque elementi che il tecnico portoghese chiede quanto prima. Da qui la voglia di provarci anche per questo obiettivo.

E intanto la situazione ad una settimana dall’inizio del campionato non è delle più rosee. Tanto che, al momento, nel debutto contro la Salernitana Mou sarà costretto a schierare la coppia El Shaarawy-Belotti con il solo Solbakken in panchina. Pochino. Dybala è squalificato mentre Abraham sarà ai box ancora per un po’ di tempo. Ecco perché a Trigoria c’è assoluto bisogno di attaccanti. Tiago Pinto è al lavoro per regalare all’ex Inter rinforzi il prima possibile.

Sono state sondate tante piste nel corso degli ultimi tempi. Da Morata ad Arnautovic, passando per Marcos Leonardo. Tutti profili validi, giovani o meno giovani, che potevano fare al caso dei giallorossi. Così non è stato e a Roma sono stati costretti a valutare anche altri numeri 9. In questa ottica qui è da registrarsi l’interesse che c’è stato per Lucas Beltran del River Plate.

La Roma ha provato ad inserirsi per Beltran, ma va alla Fiorentina

L’attaccante argentino classe 2001 era sin da subito un promesso sposo della Fiorentina. Pronto il suo sbarco in Europa e in Italia e il tutto sembra essere fatto con i gigliati del presidente Commisso. L’accordo è già siglato e sbarcherà nel weekend nel nostro paese per poi accasarsi in Viola.

In Argentina avevano fatto sapere di un possibile inserimento a sorpresa della Roma. Interesse concreto o manovre di disturbo? Non è dato saperlo. Anche perché a togliere ogni dubbio ci ha pensato il calciatore stesso.

In un’intervista rilasciata ieri, l’argentino ha tolto ogni dubbio ammettendo di essere pronto all’arrivo in Italia, direzione Firenze. Andrà alla Fiorentina. L’interessamento della Roma è stato concreto ma alla fine la sua scelta è ricaduta sul club Viola. Altro obiettivo sfumato, dunque, per i giallorossi.

In casa Viola Jovic e Cabral non hanno convinto lo scorso anno. Il secondo è andato via, al Benfica. Il primo per ora è rimasto ma è sul mercato. Ad ogni modo, dopo l’arrivo di Nzola, serviva un altro attaccante. L’arrivo di Beltran, in questo senso, lascia sperare che la prossima coppia offensiva possa far meglio della precedente.