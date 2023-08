Serie A: ritorna Gnonto, lotterà per lo Scudetto

Gnonto ha chiesto la cessione ed ora potrebbe approdare in Serie A e lottare per lo Scudetto. Ecco i dettagli.

Ultimi giorni di calciomercato che potrebbero essere fondamentali per il futuro di Gnonto, ormai in uscita dal Leeds dopo la retrocessione. Per il momento nulla si è concretizzato e vedremo cosa succederà in queste settimane.

In particolare, Gnonto è diventato un obiettivo di calciomercato di una big in questa sessione estiva e il suo ritorno in Serie A sembra essere ormai certo. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro e capire dove il calcatore potrà andare a giocare.

Calciomercato: idea Gnonto in Serie A, ecco tutti i dettagli

Il futuro di Gnonto potrebbe essere nuovamente nel nostro campionato. Si tratta di un profilo assolutamente interessante considerando che il calciatore è ormai ai margini con il Leeds e per questo motivo ci attendiamo delle novità molto importanti nei prossimi giorni. Nessuna chiusura da parte del club inglese e sta prendendo l’ipotesi di un prestito con diritto di riscatto. Ma si dovrà ragionare su questa ipotesi nelle prossime ore e ben presto sono attese delle novità molto importanti.

Entrando nei dettagli, la Roma sta pensando a Gnonto per rinforzare l’attacco di Mourinho in questo calciomercato. Secondo quanto riferito da LaRoma24, i contatti sono in corso e nel giro di davvero poco tempo sono attese delle novità. Si tratta di una ipotesi da considerare e vedremo se alla fine ci sarà oppure no la tanto attesa fumata bianca.

Stiamo parlando di un calciatore che ha voglia di rilanciarsi dopo un periodo non facile e Mourinho rappresenta sicuramente una chance importante per esprimersi al meglio. Ma la strada è lunga e le scelte saranno fatte nei prossimi giorni e a margine di una riflessione saranno prese delle decisioni molto importanti.

Mercato: la Roma pensa a Gnonto

La Roma sta valutando con attenzione il profilo di Gnonto in questo calciomercato e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro. Stiamo parlando di un calciatore importante e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro.

Sicuramente la Roma ci pensa e si tratta di una possibilità da seguire con attenzione almeno fino a quando non si hanno delle certezze.