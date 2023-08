Calcioscommesse, indagine con squalifica per l’ex Milan: l’annuncio della Lega

Aveva combinato alcune partite l’ex Milan, questo stando a quello che è l’annuncio della Lega in merito ai fatti di calcioscommesse.

Un colpo di scena che avrebbe del clamoroso per l’ex Milan che, oggi, veste la maglia di un altro club ed è uno dei talenti principali del campionato.

Fatti legati al passato che stanno rovinando, in queste ore, l’immagine dell’ex calciatore del Milan e del club che di discosta totalmente dai fatti che lo riguardano. Un brutto episodio che rischia di rovinare, appunto, la carriera dello stesso giocatore che ora dovrà difendersi dalle pesantissime accuse che lo riguardano, con la Lega del campionato pronta a squalificarlo con condanna ben precisa legata alla squalifica lunghissima.

Calcioscommesse, squalifica e indagine sull’ex Milan: la notizia

Rischia di cambiare anche il calciomercato che lo vedeva protagonista perché, l’ex Milan, si trova ora nei guai secondo quanto riportato dai media internazionali.

La notizia è stata resa nota e riportata dalle più autorevoli testate mondiali calcistiche, in merito alla situazione che ora sta vivendo il calciatore che vestì la maglia dei rossoneri a San Siro, fino a qualche anno fa.

Al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte di Lucas Paqueta, che risponderà delle gravissime accuse di calcioscommesse in Premier League. La vicenda riguarda infatti il talento brasiliano ex Milan che, al centro dei rumors di mercato in Inghilterra con addio al West Ham, rischia ora invece di ritrovarsi senza squadra e con una squalifica lunghissima in Inghilterra e nel calcio dei diversi campionati mondiali.