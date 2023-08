Il tecnico lo mette ufficialmente fuori squadra: l’annuncio

Nelle scorse ore è giunto l’annuncio che fa sperare alcuni tifosi: il giocatore è stato ufficialmente messo fuori dal tecnico

Tanti i calciatori messi fuori squadra dalle proprie squadre: alcuni rappresentano delle vere occasioni di mercato per i club che puntano a rinforzare il proprio organico sfruttando a proprio vantaggio la situazione.

Si avvicina il fischio di inizio della Serie A. Ogni squadra punta a perfezionarsi per affrontare al meglio la stagione. Per raggiungere questo obiettivo, gli addetti ai lavori stanno investendo tutte le loro energie per assicurare agli allenatori dei giocatori di qualità.

Inoltre, i tecnici stanno valutando attentamente quali membri del team trattenere e quali lasciar andare via. In questa sessione di calciomercato, che si chiuderà il 1 settembre, sono diversi i calciatori che sono stati messi fuori rosa. Alcuni sono dei talenti affermati come Neymar e Verratti, altri invece sono del profili più giovani.

L’allenatore lo scarta: club italiani su di lui, chi è l’esubero nel mirino?

Alcuni club italiani sono sicuramente allettati da alcuni degli esuberi. In particolare, il Torino e il Genoa avrebbero messo gli occhi sullo stesso giocatore. Gli scorsi giorni il tecnico del Olympique Marsiglia, Marcelino, ha annunciato in conferenza stampa che Ruslan Malinovskyi non rientra nei suoi piani e in quelli della società e che dunque non sarebbe stato convocato.

Una scelta che potrebbe essere molto golosa per diversi club. Peraltro il giocatore ucraino sarebbe desideroso di ritornare in Italia, dove ha già giocato con la maglia dell’Atalanta.

Per questa ragione avrebbe respinto la proposta del Besiktas, club turco con sede a Istanbul. I tifosi italiani potrebbero dunque tornare ad ammirare le sue prestazioni dopo meno di un anno in Francia, dove ha collezionato 20 presenze realizzando anche un gol e un assist. Come riportato da Telenord, il Genoa potrebbe lanciare l’attacco decisivo nelle prossime ore soffiando il giocatore al Toro.

Inoltre, gli scorsi giorni è trapelato un retroscena, ossia: stando a quanto riferito da Daniele Longo, giornalista di calciomercato.com, sul giocatore si era mosso anche il Bologna. Occorrerà, dunque, attendere i prossimi giorni per scoprire se la società ligure riuscirà a mettere al segno il terzo colpo dopo essersi già assicurata in questa sessione di mercato: Messias e De Winter. Nel frattempo i tifosi del Grifone sognano di mostrare il loro valore in Serie A, come fatto lo scorso anno nella serie cadetta.