“Sarà stupendo”, Melissa Satta stenta ancora a crederci

Notizia incredibile per Melissa Satta, miss Berrettini è ancora incredula: una cosa del genere non le era mai successo prima.

Arrivano altre novità nella vita di Melissa Satta. Il momento è davvero di quelli d’oro, felicissimo per la showgirl sarda. Tutto va a gonfie vele, tanto nella vita privata quanto nel lavoro. Merito anche e soprattutto di Matteo Berrettini, il suo attuale compagno.

Nonostante le malelingue nate per i risultati altalenanti del tennista e per una differenza d’età che ha fatto storcere il naso a qualcuno, i due sono più felici che mai. E adesso per Melissa arriva un’ulteriore gioia, una delle emozioni più grandi della sua vita: “Sarà stupendo“.

Recentemente l’ex velina, una delle showgirl più amate dagli italiani, e non solo dagli appassionati di sport, è stata al centro di tantissime voci riguardanti il gossip. La storia con Matteo ha infatti occupato pagine e pagine di rotocalchi rosa, grazie anche al periodo di relax in Sardegna che il tennista si è voluto concedere con la sua amata dopo le fatiche di Wimbledon.

Un periodo che gli è servito per essere ufficialmente presentato alla famiglia Satta, con tanto di selfie con genitori, fratelli e parenti vari della showgirl. A questo punto, per molti, il matrimonio sembra inevitabile e tutti sono in attesa del fatidico ‘sì’. Per ora però Melissa non sembra pensarci troppo, e si sta concentrando su altri impegni, soprattutto dopo aver ricevuto una chance davvero inimmaginabile.

Melissa Satta, che emozione: la notizia sorprende i suoi fan

Ormai diventata una beniamina anche di molti appassionato di tennis, oltre che di calcio, dati i suoi trascorsi con Boateng e in generale all’interno di diversi talk show calcistici, adesso Melissa si prepara a diventare anche un punto di riferimento per gli amanti del golf.

Sarà proprio lei ad avere l’onore di aprire la cerimonia di inaugurazione della Ryder Cup 2023, in programma il 28 settembre al Marco Simone Golf & Country Club. La competizione biennale che mette gli uni contro gli altri i più importanti golfisti europei e americani sarà ospitata infatti dal 29 settembre al 1° ottobre a Roma, trasformando per qualche giorno la capitale d’Italia nella capitale del tennis mondiale.

Un onore davvero straordinario per Melissa, che ha non ha nascosto le sue emozioni: “Non riuscivo a crederci quando mi è stata offerta questa opportunità“. La cerimonia, della durata di circa un’ora, è prevista per le ore 16 presso il fan village stage e avrà per protagonista non solo la splendida miss Berrettini, ma anche uno show musicale.

Non resta che iniziare il conto alla rovescia per gli appassionati di golf e per gli amanti della splendida showgirl sarda. Al matrimonio ci sarà tempo per pensare più avanti, magari tra qualche mese, quando il rapporto sarà ancora più consolidato.