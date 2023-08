Juve, cessione lampo: lo prende Galliani

Offerta convincente e Juve pronta ad accettare: Giuntoli prepara il colpo e serve un’altra cessione, l’occasione la offre Galliani.

Meno di 10 giorni e si chiuderà un mercato strano, stravolto dai soldi in arrivo dall’Arabia e da una serie di trattative che hanno fatto molto discutere.

Poi sarà tempo di bilanci, fra affari saltati sul più bello quando sembravano già chiusi, clamorose retromarce e colpi interessanti. La sensazione, in una fase in cui il campo ha già dato le prime risposte, è che fra i top club della Serie A qualcosa sia ancora in fermento. Soprattutto in casa Juve. Giuntoli ha lavorato per provare a dare risposte sia al club che ad Allegri, trovando molti ostacoli sul suo percorso.

L’obiettivo del direttore sportivo ex Napoli era sfoltire, ringiovanire e dare respiro alle casse del club, e la strategia messa in piedi ha funzionato. Ora c’è da gestire una fase ancora più delicata, soprattutto con il tempo che stringe. Ad Allegri infatti servirebbero rinforzi, ma tutto dipenderà da ulteriori uscite. Un discorso ormai chiaro quindi, non solo per la necessità di incassare, ma anche strettamente legato ad una rosa numericamente ancora pesante da gestire. L’occasione, proprio al termine del mercato, la offre il Monza. L’offerta è convincente, Giuntoli potrebbe dare l’ok alla cessione.

Il Monza ha in serbo due colpi: discorso aperto con la Juve

Galliani si muove, e come sempre in una lunga carriera da vero dominatore del mercato, attende gli ultimi giorni per piazzare i colpi giusti. Il Monza accelera quindi su due obiettivi e la conferma è arrivata proprio da Palladino, che ha fatto i nomi confermando che qualcosa è in evoluzione.

Galliani vorrebbe infatti strappare all’Atalanta Luis Muriel e attende una conferma che si complica dopo l’infortunio di El Bilal Touré. In attesa di capire quando arriverà il via libera, e con l’ok del giocatore già pronto al trasferimento, l’obiettivo è convincere la Juventus su un altro nome.

Galliani vorrebbe infatti provare a chiudere l’affare che porterebbe a Monza Fabio Miretti. Il centrocampista sarebbe perfetto per Palladino e garantirebbe geometrie e inserimenti che piacciono al tecnico. Alla Continassa però riflettono. Giuntoli lavora infatti su un centrocampista, ma nel caso in cui non dovessero arrivare rinforzi Miretti resterebbe a Torino. A questo punto solo le cifre in arrivo da Monza potrebbero cambiare le convinzioni del direttore bianconero.

Il prestito non sembra convincere i bianconeri, che intanto potrebbero incassare un’offerta importante anche dalla Salernitana. Galliani però sarebbe in vantaggio. Una formula con prestito oneroso e riscatto, lasciando aperta la porta ai bianconeri per un controriscatto, potrebbe convincere Giuntoli. Poi con le cifre in arrivo la Juve andrebbe dritta su un centrocampista, e Samardzic, conteso dalla Lazio, potrebbe essere il prescelto da Allegri.