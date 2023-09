Juventus: Allegri in bilico, arriva la svolta

Momento non facile per la Juventus e il proprio allenatore, perché ora la situazione si è complicata e il futuro potrebbe essere non felice per entrambe le parti.

C’è la sensazione che il club bianconero potrebbe avere un momento complicato in queste prossime settimane, con la società che chiede risultati dopo due anni piuttosto negativi.

Adesso arrivano aggiornamenti che possono essere la svolta per quanto riguarda quello che accadrà al tecnico sulla panchina bianconera in vista delle prossime settimane.

Calendario Juventus: Allegri deve recuperare già in campionato

Saranno settimane decisive per il futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Perché il club bianconero ha intenzione di arrivare ad ottenere risultati importanti in vista di questa stagione dove si giocheranno soltanto partite di campionato e Coppa Italia. Ora arrivano aggiornamenti che possono essere molto importanti per cosa può determinare il proseguo della stagione. Sollo i risultati serviranno per cambiare idea per il futuro.

La società è stata chiara con Allegri e chiede di ottenere dei risultati in questa stagione per il futuro della Juve. Adesso ci sono importanti notizie che riguardano cosa accadrà nelle prossime settimane. Perché in campionato è già arrivato un primo stop col pareggio con il Bologna e per questo ora si dovrà puntare sempre alla vittoria.

Juventus: Allegri deve dare risposte e garanzie

La Juventus chiede risposte e garanzie ad Allegri già contro l’Empoli e non si potrà sbagliare o inizieranno i primi mugugni. Allegri è stato messo in discussione negli ultimi due anni quando non ha ottenuto nessuna vittoria in nessuna competizione e ha sbagliato molto nelle varie edizioni di Champions ed Europa League.

Ora la società gli ha dato altro tempo confermandogli la fiducia, ma senza risultati sarà difficile ottenere qualcosa di importante come garanzie per Allegri sulla panchina della Juve. Ecco perché bisognerà provare a vincere subito nelle prossime settimane.

Juve: Allegri in bilico

Allegri e la Juventus dovranno ora provare a vincere contro l’Empoli e poi giocarsi tutto nel prossimo scontro diretto che i bianconeri giocheranno contro la Lazio dopo la sosta delle Nazionali. Senza vittorie nelle prossime due partite torneranno le critiche verso il tecnico bianconero che rischierebbe di complicare l’inizio di stagione con i primi passi falsi che farebbero tornare delle voci poco piacevoli riguardo anche l’esonero sul suo conto.