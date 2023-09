Serie A: si pensa all’esonero di un big, l’annuncio

Ci sono importanti notizie che riguardano quello che può accadere in queste ultime ore in Serie A in merito all’esonero di uno degli allenatori più iconici del calcio italiano.

Perché la situazione potrebbe cambiare da un momento all’altro in base a quelli che saranno i prossimi risultati che possono seriamente mettere alle strette la società nei confronti del proprio attuale tecnico.

Il club ha voglia di cambiare e per farlo dovrà pensare anche a quello che potrebbe poi essere il sostituto. Ci sono diversi tecnici di livello in questo momento senza squadra in cerca della giusta occasione.

Serie A: allenatore pronto all’esonero

Situazione particolare che riguarda l’allenatore del club italiano di Serie A. Perché la società ora deve iniziare a pensare di fare i conti con il possibile cambio allenatore visto quello che è accaduto fino a questo punto. Infatti, non sono stati premiati in maniera positiva i risultati e le prestazioni e per questo il club potrebbe aver già perso la pazienza.

Sembra esserci anche una frattura tra società e allenatore che spingerebbe ancor di più ad un cambio imminente che può rovinare questa storia che sembrava nata in una maniera del tutto positiva. Ora ci sono dei nuovi aggiornamenti che riguardano questa vicenda.

Lazio: esonero Sarri con una sconfitta

Maurizio Sarri sta rischiando seriamente l’esonero con la sua Lazio. Dopo la passata stagione chiusa in maniera fantastica al secondo posto, dove ci sono stati dei risultati negativi che non hanno per niente convinto. Il club biancoceleste ora sta vivendo una situazione particolare dove bisognerà riflettere.

C’è un’aria pesante in casa Lazio riguardo la situazione di Sarri e a parlarne è proprio Il Messaggero che analizza quello che può anche essere l’esonero dell’allenatore. Lotito è stato durissimo con squadra e tecnico dopo il pari Monza nello spogliatoio e ora è vietato sbagliare. Una sconfitta potrebbe essere decisiva nella prossima partita.

Lazio Torino decisiva per Sarri

Serve una vittoria alla Lazio di Sarri per evitare di pensare che si possa arrivare anche ad un esonero in caso di risultato negativo in Lazio Torino. Intanto, nella Capitale, sponda biancoceleste, il ds Fabiani sta facendo da mediatore ma al momento sembra inutile provare a raffreddare gli animi. Il tecnico che ha rinnovato solo mesi fa ora già si gioca il futuro e vuole riprendersi la Lazio.