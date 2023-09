Condizioni Moratti: le ultime dopo l’operazione al cuore

Ci sono aggiornamenti per quanto riguarda la clamorosa situazione di Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter che sta vivendo un momento difficile dopo l’operazione al cuore.

Brutte notizie che sono arrivate nelle ultime ore per i tifosi nerazzurri e gli appassionati di calcio italiani quando hanno appreso da un momento all’altro dell’intervento al cuore immediato dell’ex numero uno dell’Inter.

Tanti anche ex calciatori hanno voluto sincerarsi il prima possibile delle condizioni di quello che è stato uno degli ultimi grandi presidenti italiani che è riuscito a trionfare in ogni campo e competizione con la sua ex squadra.

Condizioni Moratti: le ultime post operazione

Tantissima paura quella avvertita in casa Moratti e non solo. Perché tutte le persone legate e che vogliono bene all’ex presidente storico dell’Inter sono state in grande appresione oer quanto accaduto. Nella giornata di ieri l’ex presidente nerazzurro è stato ricoverato all’ospedale Galeazzi di Milano, dove è stato sottoposto a un intervento di angioplastica al cuore.

Non si trattata di nessun malore improvviso per Moratti ma un’operazione che comunque restava complicata da affrontare e che era messa in conto dopo l’ultima di 5 anni fa che era già stata fatta al cuore. Possibile quindi che si sia trattato di un intervento di routine per la manutenzione di uno stent. Le sue condizioni sono stabili e lo staff medico ha fiducia in un decorso positivo.

A 78 anni compiuti oggi Moratti si gode la sua Inter lontano dallo stadio e ora i grandi tifosi dell’Inter e la società sperano che presto possa rimettersi in sesto per tornare ad essere il primo tifoso della squadra milanese.

Inter: Moratti resta nella storia del club

Moratti ha vinto di tutto con l’Inter e per questo motivo sarà sempre ricordato a Milano e in tutta Italia per essere stato insieme ad Agnelli e Berlusconi uno dei migliori presidenti delle tre top squadre di calcio italiane. Lui che non molti anni fa è riuscito anche a godersi un triplete con Mourinho in panchina con i nerazzurri e da lì a poco poi decise di vendere la società qualche anno successivo dopo problemi economici pesanti.