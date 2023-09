Serie A: esonero in caso di sconfitta, la decisione

Momento chiave della stagione perché già si parla di cambio allenatore. C’è la decisione da parte del club che sta pensando di fare fuori l’attuale tecnico per provare a svoltare.

Ci sono delle novità importantissime che riguardano la scelta che può arrivare in queste prossime ore e che può determinare il proseguo della stagione. Perché un club sta pensando di cambiare tutto.

C’è il rischio che ci siano ancora dei risultati negativi e per questo motivo la società ha ben pensato di non fermarsi e restare a guardare, ma vuole agire. Per questo ci saranno delle scelte importanti con il passare delle ore.

Serie A: esonero dopo la sconfitta

Alla sesta giornata di Serie A già un altro allenatore può pagare con l’esonero in caso di mancata vittoria e con un altro risultato negativo. Dopo 5 giornate sono soltanto 3 i punti e un altro risultato senza vittoria potrebbe far pendere per una decisione drastica da parte della società nei confronti del tecnico. Importanti notizie che riguardano quello che può accadere da un momento all’altro.

C’è la volontà da parte della società di aspettare prima come andrà a finire questa prossima partita e poi prenderà una decisione definitiva. Infatti, sembra essere tutto chiaro per quello che avverrà nei prossimi giorni in caso di un brutto risultato che andrebbe a compromettere ancora di più l’attuale situazione.

Empoli Salernitana: esonero dopo la partita

E’ appena arrivato Andreazzoli sulla panchina dell’Empoli e ha ottenuto alla prima partita una sconfitta per 1-0 contro l’Inter che vola al primo posto. Una bella partita di carattere, qualità e fisicità da parte del club che ora guarda avanti. Infatti, è difficile pensare che l’allenatore sia già a rischio esonero con un brutto risultato, a differenza di Sousa che con la Salernitana è in una posizione scomoda.

Si cerca di capire come si possa risolvere questa situazione visto che il club campano ha soli 3 punti in 5 giornate e non ha mai vinto quest’anno. La prossima partita può già essere quella decisiva per il futuro di Sousa con la Salernitana.

Esonero Sousa Salernitana: la scelta del sostituto

In caso di un possibile esonero di Sousa la Salernitana ha diverse opzioni su cui puntare in vista del futuro. Ci sono anche allenatori svincolati come De Rossi, Gattuso, Inzaghi, Tudor e tanti altri che attendono la giusta chiamata che possa arrivare in queste ore.