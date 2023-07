Calciomercato: torna Scamacca, colpo da 25 mln

Ultime notizie di calciomercato: c’è l’offerta per Scamacca. Torna subito in Serie A, ecco tutti i dettagli sull’operazione.

E’ tutto pronto per il ritorno di Scamacca: le parti stanno preparando l’affare. Emergono le cifre ufficiali riguardo questo nuovo acquisto, con il cambio di maglia previsto per questa sessione di calciomercato. La trattativa è andata in scena in queste ore con le due società che sono nuovamente avvicinata. Si respira cauto ottimismo per il buon esito dell’operazione, gli intermediari sono a lavoro per sbloccare l’affare e accontentare il calciatore che già da tempo aveva manifestato il suo desiderio di tornare nuovamente nel campionato italiano.

C’è la svolta per il ritorno in Serie A di Scamacca. Il centravanti attende fiducioso il via libera da parte del West Ham che sta trattando da giorni per la cessione in A del bomber, reduce da un’avventura tutt’altro che entusiasmante in Premier League. La scorsa stagione, infatti, non ha trovato la giusta continuità mettendo a segno solo 3 gol nel campionato inglese. Ecco perché, in vista dei prossimi Europei del 2024, l’attaccante ha deciso di tornare in Serie A per avere maggiore spazio. Sulle sue tracce una big che sta lavorando per trovare l’intesa con il West Ham e chiudere l’accordo per l’acquisto di Scamacca che potrebbe trasferirsi nel suo nuovo club a titolo definitivo.

Calciomercato: prima offerta per Scamacca, i dettagli

C’è attesa per quanto riguarda il futuro di Scamacca. Già cercato da Roma e Milan, anche la Juventus aveva pensato a lui in passato. Alla fine, però, un’altra big ha deciso di accelerare per prendere subito l’attaccante che ha già deciso di lasciare il West Ham nel corso di questa sessione estiva di calciomercato.

Secondo quanto riportato da Sportitalia, nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra le due società per favorire il trasferimento all’Inter di Scamacca. I suoi agenti sono a lavoro per accontentare il bomber che ha manifestato l’intenzione di ritornare in Serie A.

Duello a distanza Roma Inter per Scamacca. Il West Ham ha aperto all’addio del calciatore. Il club inglese ha preso coscienza della volontà del ragazzo di lasciare l’Inghilterra per tornare in Italia, dove avrebbe un ruolo di prima piano all’interno della nuova società. Inizialmente la sua preferenza era per i giallorossi ma l’affare non è decollato a causa delle alte richieste del West Ham.

Ecco perché l’Inter ha deciso di accelerare per superare la concorrenza della Roma. Dopo la cessione di Onana, i nerazzurri hanno i fondi necessari per chiudere l’operazione e prendere Scamacca dal West Ham.

Nuovo attaccante Inter: tutto su Scamacca, l’affare entra nel vivo

C’è una prima offerta da parte di Marotta che sta per chiudere il colpo e portare all’Inter Scamacca: 25 milioni sul tavolo, bonus compresi. La richiesta degli Hammers è di 30 ma c’è comunque un margine di manovra, con le due società che sono pronte a definire l’operazione. Per buona pace della Roma che, a questo punto, può tornare alla carica per Morata o per altri attaccanti