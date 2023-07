Salerno e Parietti: Sabrina e Alba rendono bollente lo studio

Due bellezze iconiche postano una foto insieme e la community esplode: fascino e forme da sogno conquistano i fan.

Provate a mettere insieme nello stesso scatto due icone di bellezza e fascino. Due donne che hanno scritto grandi pagine di spettacolo e musica, ma soprattutto due meravigliose regine della televisione che hanno rapito l’attenzione del pubblico maschile e continuano a farlo.

Alba Parietti continua a stupire in una carriera da sogno. Dalle conduzioni di grandi programmi legati al calcio, all’intrattenimento e alla musica, passando per il cinema, il pubblico italiano non ha mai smesso di amare una donna esplosiva, dal carattere fortissimo ma soprattutto dal fascino pazzesco. Sguardo intenso, un fisico strepitoso e la capacità di sedurre il pubblico si sono mixate alla grande intelligenza di una protagonista dello spettacolo apprezzatissima in tutte le sue avventure lavorative.

Al suo fianco, in uno scatto preso d’assalto su Instagram, c’è Sabrina Salerno. Anche nel suo caso le presentazioni servono a ben poco. Dalle prime avventure musicali, in cui una giovanissima cantante mostrava look clamorosi e forme da sogno, gli italiani non hanno mai smesso di seguirla. Anche nella sua carriera c’è di tutto. Musica, film, trasmissioni, sempre con il sorriso e con un fisico allenato e perfetto. Ora che queste due bellezze hanno postato uno scatto insieme c’è davvero poco da dire. Basta osservare le loro pose, i loro volti e quella capacità di sedurre. Siamo certi che resterete stupiti.

Salerno-Parietti, che spettacolo sui social

Mezzo milione di followers per Alba Parietti, addirittura un milione e 300 mila per Sabrina Salerno. Impossibile non seguirle e non ammirare le istantanee di due donne che hanno fatto impazzire gli italiani e continuano a farlo ormai da anni.

A giudicare dalla foto, entrambe potrebbero fare invidia a donne ben più giovani, e il motivo non è solo nella classe che mostrano e nella capacità di intrattenere il pubblico, ma anche nella naturalezza con cui negli anni, entrambe hanno conquistato consensi e affetto.

Su Instagram arriva quindi uno scatto strepitoso. Grandi sorrisi, scollature, tutto in occasione di una trasmissione in Rai alla quale entrambe hanno partecipato, incassando come sempre un grande successo. Il risultato? Non solo un seguito in televisione, ma anche quasi 300 commenti, cuori, fiamme e like che non si contano e una sensazione chiara. “Uniche e stupende” si legge in uno dei commenti. A giudicare dalla potenza dello scatto e dall’affetto che entrambe incassano, è impossibile non essere d’accordo.