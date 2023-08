Calciomercato: stanno comprando anche Sergio Ramos

Ultime notizie di calciomercato che riguardano il futuro di Sergio Ramos che è pronto ad una nuova sfida dopo l’addio dal PSG. Il giocatore è svincolato e pronto a firmare.

Adesso si entra nel vivo delle trattative, perché essendo svincolato avrà tutto il tempo di firmare con chi vorrà. Allo stesso tempo però vuole farlo il prima possibile per iniziare a riprendere ad allenarsi con una squadra.

Intanto si allena per conto suo, come ha sempre fatto e con la stessa voglia di vincere e giocare a calcio anche a 37 anni. Questo potrebbe portare presto ad una squadra ad affondare il colpo per il centrale spagnolo, ormai pronto a dire addio all’Europa per una nuova sfida.

Calciomercato: offerte per Sergio Ramos

Ha vinto tutti i migliori trofei possibili nel mondo del calcio tra Real Madrid e la Nazionale della Spagna, per questo ora è pronto ad andare a giocare in un nuovo campionato diverso con un continente che può dargli qualcosa di importante ancora a livello emozionale o di stile di vita. Infatti, al momento non sembra esserci la possibilità di andare in Arabia Saudita, preferisce altri campionati il giocatore che starebbe già valutando diverse scelte.

In passato è stato spesso accostato alla Serie A, con la Juventus che ha avuto l’occasione di prenderlo, ma niente da fare per più di una volta. Alla fine Sergio Ramos ha fatto altre scelte e anche adesso non sembra l’Italia il paese che andrà a scegliere per continuare la sua carriera. Sembra che il giocatore abbia deciso di finire a giocare per un campionato totalmente diverso lontano dall’Europa.

Due le possibilità più concrete al momento per Sergio Ramos che sta per definire un accordo con una nuova squadra. Nel giro delle prossime settimane c’è la possibilità di andare a chiudere l’operazione con il giocatore.

Calciomercato: Sergio Ramos tra Boca Juniors e MLS

Il Boca Juniors ha appena acquistato Cavani e sogna il colpo Sergio Ramos. Il club argentino, quello passionale tra i più storici e sentimentali al mondo, è pronto a disputare una nuova stagione per sognare in grande.

Intanto, a Buenos Aires, può arrivare anche Sergio Ramos per firmare con il Boca Juniors a 37 anni. Occhio anche alla MLS con l’Inter Miami di Messi che può convincerlo. Di recente Ramos ha dichiarato:

“Giocare alla Bombonera è un’emozione che vorrei provare, specialmente per l’affetto che provo per questo club”.

La carriera di Sergio Ramos

La carriera di Sergio Ramos parla da se. Il giocatore ha vestito tre maglie in carriera, quella del Siviglia dove ha iniziato e poi quella del Real Madrid dove ha giocato e vinto praticamente per tutta la sua vita, fino ad arrivare agli ultimi anni di carriera al PSG. Ora lascerà l’Europa qui con quest’ultima avventura, ma è pronto ad andare a giocare altrove.

Dopo 58 presenze e 6 gol col PSG chiude la sua esperienza in Europa, ma prima aveva indossato la maglia del Real Madrid per ben 671 volte andando a segno in 101 partite e fornendo 40 assist. I numeri di Sergio Ramos sono davvero sbalorditivi e l’hanno infatti reso uno dei migliori difensori della storia del calcio.