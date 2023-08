Cristina Buccino dimentica i pantaloni: trasparenze fatali

L’abito trasparente di Cristina Buccino lascia intravedere il fisico strepitoso della modella calabrese: su Instagram i fan sono in delirio.

Cristina Buccino è certamente una delle influencer più seguite su Instagram. La splendida modella e showgirl calabrese, nota per aver preso parte anche all’Isola dei Famosi, può infatti contare su oltre tre milioni di follower che non mancano mai di esprimere tutto il loro apprezzamento per le sue forme straordinarie.

Già ai tempi dell’Isola dei Famosi i fan avevano potuto ammirare il fisico mozzafiato di Cristina Buccino. Tuttavia era stata la stessa showgirl a rivelare in un’intervista di aver dovuto fare i conti con una serie di problemi dopo aver lasciato la meravigliosa spiaggia di Cayo Paloma.

La Buccino ha infatti confessato di essere stata molto male e di aver avuto problemi fisici e alimentari che l’hanno tormentata per circa sette mesi. Fortunatamente ora la showgirl è tornata in splendida forma, come si può vedere dagli scatti pubblicati sul suo profilo Instagram che mandano sempre in visibilio i suoi tantissimi ammiratori.

Cristina Buccino fa impazzire tutti su Instagram: fisico mozzafiato

Proprio una delle ultime foto pubblicate da Cristina Buccino su Instagram ha letteralmente mandato in estasi tutti i suoi fan. Nello scatto, infatti, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi sceglie di mostrarsi in una veste davvero molto sensuale, che lascia intravedere le sue forme da urlo. Nell’immagine la Buccino compare in primo piano con la schiena appoggiata a un muro.

La modella porta con sé una borsetta di colore nero e sfoggia uno dei suoi splendidi sorrisi guardando in direzione della fotocamera. Tuttavia, ciò che ha fatto davvero impazzire i follower è il suo abito nero, molto trasparente soprattutto dalla vita in giù. L’outfit di Cristina Buccino consente di avere un’idea fin troppo chiara del suo straordinario fisico: l’abito, infatti, esalta le sue curve che tolgono davvero il fiato a tutti gli ammiratori.

“By night“, ha scritto Cristina Buccino nella didascalia in aggiunta al post, ricevendo tantissimi like e molti commenti da parte dei seguaci. “Bellezza ed eleganza camminano di pari passo“, si legge in uno dei commenti comparsi sotto la foto di Cristina Buccino. Per il fan Leonardo la showgirl calabrese dimostra di avere “classe e charme“, mentre David si chiede se la Buccino esista veramente. “La più bella di Instagram, ma per distacco“, commenta poi il fan Italo.