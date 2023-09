Serie A, occasione Sergio Ramos: fissate le cifre dell’accordo

L’occasione è Sergio Ramos e, considerando alcuni problemi emersi in difesa, è lui l’uomo giusto per ripartire in Serie A.

Diversi media nazionali e internazionali hanno parlato di quello che è il futuro dello storico difensore spagnolo che, arrivato ad essere un calciatore svincolato e senza squadra, è considerato tra i giocatori più intriganti dell’intera lista degli svincolati.

Strano pensare infatti, nonostante gli anni che sono passati sulla sua carta d’identità, di vedere Sergio Ramos senza squadra, tra gli svincolati e che ancora non è stato preso da chi potrebbe ritrovarselo in difesa. Nelle volontà di Sergio Ramos c’è quella di giocare la Champions League o comunque una manifestazione Uefa importante, occhio a quello che potrebbe accadere ora che il mercato ha chiuso i propri battenti.

Calciomercato, occasione Sergio Ramos: due ipotesi in Serie A

Ci sono due ipotesi da poter essere valutate in Serie A, con i due club che alzerebbero il tetto ingaggi per andare verso Sergio Ramos.

Il centrale di difesa ormai ex Paris Saint-Germain ha dimostrato di essere ancora in condizione di giocare un’intera stagione considerando che, nell’ultima disputata con il club transalpino, al di là degli alti e bassi della squadra stessa, si è ritrovato a giocare la bellezza di 45 partite totali.

Un numero non da poco per un calciatore che si appresta a spegnere 38 candeline e che potrebbe però essere l’uomo a sorpresa, come colpo di calciomercato in Serie A: Sergio Ramos è tra le idee di Napoli e Roma, ma le cifre del contratto che chiede sono comunque alte abbastanza.

Ultime Serie A, Sergio Ramos è l’occasione: le possibilità di Napoli e Roma

Non è andata benissimo a Napoli e Roma, nell’ultimo periodo, considerando i disastri difensivi delle due squadre. Per tale motivo, più per il Napoli che per la Roma, ci sarebbe bisogno di un colpo di tale portata e al Napoli, Sergio Ramos, sarebbe l’ideale per affiancarlo ad Amir Rrahmani.

Il problema però è legato all’ingaggio perché andrebbe a toccare le cifre che percepirebbe Victor Osimhen nel suo nuovo contratto, che presto sarà confermato con il rinnovo. Con Natan che non è ancora entrato nelle gerarchie e Juan Jesus che convince poco Rudi Garcia, De Laurentiis potrebbe riflettere sul colpo Sergio Ramos, che nel frattempo però riceve offerte non solo dal Galatasaray, ma pure dai club arabi.

Sergio Ramos, le cifre del possibile ingaggio

Si accontenterebbe di circa 7-8 milioni, Sergio Ramos, ma il Napoli non si spingerebbe oltre i 5. Pertanto, l’offerta più alta è per il momento quella ricevuta dal Galatasaray, che mette sul piatto, oltre che la possibilità della Champions, anche quella legata agli 8 milioni d’ingaggio. Sullo sfondo, fa sapere Nicolò Schira, anche l’Al-Ittihad dell’ex compagno al Real Madrid, Karim Benzema. E dall’Arabia Saudita le cifre toccano i 20 milioni di euro a stagione.