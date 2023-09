Gratis il colpo del futuro: un argentino per la Juve

La Juventus sta seriamente pensando di mettere in cassaforte un colpo per il futuro, che può arrivare addirittura a costo zero.

La sessione estiva di mercato si è conclusa definitivamente. Alle ore 20 di venerdì 1 settembre le ostilità si sono chiuse dopo circa 3 mesi di affari, trattative, rumors e tante voci concrete e fantasiose.

I club di Serie A hanno provato tutti a rinforzarsi per migliorare le proprie ambizioni. Ma c’è una squadra che ha forse fatto meno degli altri, per motivi soprattutto economici e societari. Vale a dire la Juventus, certamente tra le meno agevolate dal punto di vista della spesa.

Dopo la penalizzazione dell’ultima stagione e l’esclusione dalle coppe europee decisa dalla Uefa, la Juve non ha avuto modo di rinnovare la squadra. Gli unici movimenti in entrata sono stati l’acquisto di Timothy Weah per la fascia destra ed i ritorni in rosa di giocatori subito utili a Massimiliano Allegri, quali Cambiaso, McKennie e Nicolussi Caviglia.

Juve, prenotato il colpo per il 2024: occhi su Guido Rodriguez del Betis

Dunque per questioni prettamente di bilancio e di società, la Juventus vive un periodo di magra dal punto di vista degli acquisti e degli investimenti. L’obiettivo futuro per Allegri e compagnia è quello di ritrovare la qualificazione in Champions League per ottenere nuovi introiti e lasciarsi alle spalle l’incubo di penalizzazioni e debiti.

Intanto il club scandaglia il mercato dei futuri parametri zero. Una delle questioni da affrontare maggiormente per il nuovo direttore generale Cristiano Giuntoli riguarderà proprio le occasioni che arriveranno dai calciatori in scadenza, che possono fare al caso della formazione bianconera.

Già un profilo sarebbe stato attenzionato, per essere poi bloccato in vista dell’estate 2024. La Juve è molto attratta dalla situazione di Guido Rodriguez, centrocampista argentino e campione del mondo in carica. Gioca nel Betis Siviglia dove è uno dei leader della squadra, ma il suo contratto con gli andalusi (a meno di sorprese) scadrà a giugno prossimo.

Un futuro colpo a zero euro che fa gola alla Juventus. Tra l’altro Rodriguez avrebbe tutte le caratteristiche che servono ai bianconeri per rimpolpare il centrocampo: fisicità, senso della posizione e capacità di giocare davanti alla difesa. Visto che ad oggi l’unico elemento in grado di adempiere a questo compito pare essere Manuel Locatelli.

Cresciuto nel River Plate e passato anche per il campionato messicano, Guido Rodriguez è un classe ’94 tutto fisicità ed esperienza tattica che potrebbe migliorare la Juve in mediana. Ma se ne riparlerà solo nel 2024.

