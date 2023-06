Giorgia Palmas, che sensualità: “Casa dolce casa”

La showgirl sarda si mette in luce con una foto più sexy che mai: ecco il suo tanto atteso ritorno a casa

È una delle soubrette che nel corso degli anni è stata capace di farsi amare dal mondo del web e non solo. Giorgia Palmas deve gran parte del suo successo, agli albori, soprattutto a ‘Striscia la Notizia‘. Il tg satirico l’ha accolta nel 2002, per espressa scelta del suo ideatore Antonio Ricci come velina mora.

La bella soubrette nasce a Cagliari, il 5 marzo 1982. La sua presenza nel mondo della televisione italiana è ormai una costante più che meritata, grazie ad una bellezza mozzafiato ed una simpatia davvero rara tra le sue colleghe. In tal senso, i fan letteralmente la adorano seguendo ogni suo passo giorno dopo giorno. La sua carriera inizia come modella e, dopo il telegiornale che l’ha fatta amare su Canale 5, ha avuto grande spazio nella tv anche come attrice.

La Palmas ha preso parte a fiction importanti come ‘Carabinieri’ e ‘Centovetrine’ che hanno contribuito al successo di Mediaset negli ultimi anni. Nella sua carriera anche il ruolo di conduttrice, con ottimi risultati: ‘Music Farm’, ‘Paperissima Sprint’ e nelle ultime settimane ‘Isola Party’, programma andato in onda su Mediaset Infinity che ha raccontato tutti i retroscena dell’Isola dei Famosi. Il noto reality show, negli anni scorsi, l’ha vista tra le partecipanti più apprezzate.



Per quanto riguarda la sua vita privata, c’è molto da raccontare. Dopo le storie d’amore con Davide Bombardini – ex calciatore – ed il biker Vittorio Brumotti, ha trovato quello che è tutt’ora il suo grande amore con Filippo Magnini.

L’ex nuotatore, noto anche per essere stato uno degli storici fidanzati di Federica Pellegrini, ha sposato l’ex velina con unione civile nel 2021. Un anno dopo, i due hanno messo in scena uno sfarzoso matrimonio davanti a parenti, amici e l’occhio vigile dei paparazzi.

Giorgia Palmas è bollente: ecco il ritorno a casa

Giorgia Palmas, dal 2020, è anche una dolcissima mamma: ha una bimba di circa 3 anni, Mia. Su Instagram ha un seguito davvero impressionante: i suoi follower hanno quasi raggiunto quota 2 milioni. Nonostante i 41 anni la sensualissima sarda è ancora oggi sommersa dai complimenti.

Un corpo statuario e un’infinita bellezza che, per molte sue colleghe, non ha mai raggiunto vette simili. Nel suo ultimo post su Instagram la bella Giorgia si è tornata a mostrare felice, serena e decisamente in forma. “Home sweet home”, scrive l’ex velina che senza freni si mostra più sexy che mai. Le forme esplosive in un’istantanea sensuale e mai volgare, per una delle bellezze più vicine al prototipo della donna mediterranea.

Nei commenti hanno tutti o quasi invidiati i cuscini sui quali la sarda poggia gambe e piedi, in bella mostra. Il vestitino è cortissimo e la sua forma fisica è da far girar la testa: i suoi ammiratori, sentitamente, ringraziano per tanta bellezza.