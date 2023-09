Serie A: allenatore già in discussione, la scelta

Notizie importanti che riguardano il futuro di uno degli allenatori più importanti del campionato italiano, perché c’è la scelta da parte della società di valutare un cambiamento in vista delle prossime settimane se le cose dovessero peggiorare.

Serie A: allenatore in bilico già?

Ci sono degli aggiornamenti che riguardano il futuro di uno degli allenatori di calcio del campionato italiano che potrebbe finire la sua avventura prima del previsto se non dovesse riuscire a rialzare la squadra. Anche perché c’è la volontà della società di puntare ad importanti obiettivi e ora bisognerà capire dopo il mercato fatto che tipo di risultati arriveranno.

E’ chiaro che l’obiettivo principale è in Serie A e proprio in campionato che l’allenatore dovrà ora trovare un cambio di tendenza dopo i primi risultati che sono arrivati che non hanno convinto tifosi e società.

Torino: Juric deve trovare nuovi risultati

Serve una svolta ora nel futuro di Ivan Juric e il suo Torino. L’allenatore dei granata non può permettersi più di sbagliare e già subito nella prossima partita di campionato che si giocherà in queste ore contro il Genoa servirà una risposta.

Si scenderà in campo in casa contro una neopromossa e per questo motivo un risultato diverso dalla vittoria potrebbe determinare delle scelte che cambierebbero qualcosa anche in vista del futuro. Perché il Torino deve ora trovare la prima vittoria stagionale in Serie A e deve farlo davanti ai propri tifosi. Juric deve caricarsi la squadra sulle spalle.

Torino: Juric in discussione?

Serve subito la svolta per Ivan Juric con il Torino. Perché l’allenatore può essere messo in discussione e individuato come prima responsabile dei mancati risultati del Torino. Il club granata ha ottenuto una sconfitta per 4-1 con il Milan e un pareggio casalingo contro il Bologna nella prima giornata.

Ora è tempo di reagire e bisognerà farlo subito già prima della sosta Nazionali, altrimenti ci sarà un malumore nelle prossime settimane senza manco scendere in campo che potrebbe essere pericoloso per il futuro di Juric e del Torino.