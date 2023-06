UFFICIALE – Ecco Giuntoli alla Juventus, comunicato già il primo colpo

Adesso è ufficiale: ecco l’annuncio riguardo l’addio da Napoli di Cristiano Giuntoli che firma con la Juventus. Il dirigente ha già pronto il primo colpo per i bianconeri.

Giornata intensa per il direttore sportivo che ha trovato l’accordo con il Napoli per la rescissione consensuale del contratto. Giuntoli ha lasciato definitivamente il club azzurro, con cui aveva un contratto fino al 2024. Per accontentare le richieste di Aurelio De Laurentiis ha dovuto rinunciare al premio scudetto e due mesi di stipendio per una spesa complessiva di 4 milioni lordi. Adesso è tutto pronto per la nomina come nuovo direttore sportivo della Juventus di Cristiano Giuntoli.

Attesa per le prime mosse di Cristiano Giuntoli come nuovo ds della Juventus. Il dirigente, dopo aver guidato per tanti anni il Napoli e raggiunto lo Scudetto la scorsa stagione, è pronto a vivere una nuova esperienza in bianconero. Piena fiducia da parte della società, visto che Giuntoli firmerà con la Vecchia Signora un contratto di cinque anni. Ecco svelato il primo colpo.

Calciomercato Juventus: le mosse di Giuntoli, ecco chi arriva

Rispetto al passato sarà una Juve diversa. La nuova dirigenza ha già dettato la linea che sarà quella di puntare su giovani under 25. Stop a spese folli, dunque, ed anche ad ingaggi stratosferici. Ecco perché i bianconeri hanno scelto di pescare uno dei migliori talent scout italiani, protagonista con il Napoli delle ultime stagioni.

Da Kim a Kvara fino ad Osimhen, sono tante le scoperte del direttore sportivo Giuntoli che dopo tanti anni ha deciso di lasciare Napoli per accettare questo nuovo incarico alla Juventus.

I primi nomi sondati sono ex obiettivi del Napoli. Ecco perché non è da escludere un duello di mercato tra le due società soprattutto su Beto e Samardzic che sono vecchi pallini del direttore sportivo Giuntoli. I due dell’Udinese possono andare alla Juventus così come Hojlund, che è un altro candidato in caso di partenza di Dusan Vlahovic.

Comunicato ufficiale Napoli: c’è l’addio con Cristiano Giuntoli

“Ringraziamo Cristiano Giuntoli per questi otto anni di collaborazione qui a Napoli insieme all’amministratore delegato Andrea Chiavelli, il presidente Aurelio De Laurentiis e tutti gli allenatori che sono passati qui”, questo il messaggio del Napoli che ha annunciato la separazione dal direttore sportivo Giuntoli che è pronto a guidare la Juventus. Il dirigente è pronto a strappare agli azzurri degli obiettivi di mercato, anche perché sono rimasti a Napoli due ex collaboratori del dirigente.

Nuovo ds Napoli, ecco il sostituto di Giuntoli

Al posto di Giuntoli, che è passato alla Juventus, il Napoli ha deciso di promuovere due osservatori ovvero Micheli e Mantovani. Saranno loro a guidare il calciomercato insieme a patron De Laurentiis e a mister Rudi Garcia.