Calciomercato: sorpresa in panchina, hanno scelto Galtier

Svolta per la società che ha deciso di affidare la guida tecnica del club a Galtier. Il tecnico francese è pronto per questa nuova avventura.

Dopo la fine della sua esperienza al Psg, Christophe Galtier è pronto a iniziare una nuova esperienza in un campionato diverso rispetto a quello francese. Una scelta inusuale per l’ex Lille che in estate è stato vicino anche alla panchina del Napoli. Nelle scorse settimane ha avuto la possibilità di allenare una squadra di Ligue come il Marsiglia ma il suo rifiuto ha spinto la dirigenza ad ingaggiare Gennaro Gattuso. Adesso, Galtier è pronto a lasciare la Francia per allenare questa nuova squadra: ecco le ultimissime riguardo questo ribaltone in panchina.

Nuovi aggiornamenti di calciomercato riguardo il futuro di Galtier. C’è l’annuncio, che arriva dalla Francia, sul destino del tecnico francese reduce dalla deludente esperienza al Psg che s’è conclusa con l’addio anticipato. Il tecnico, accostato anche ad alcune società italiane, ha deciso di lasciare il suo paese per trasferirsi all’estero: per la prima volta in carriera guiderà una squadra straniera.

Svolta a sorpresa per la società che ha deciso di ingaggiare Galtier. La trattativa sta andando avanti da giorni ed è attesa solo la fumata bianca: le parti sono a lavoro per sbloccare l’impasse e definire i dettagli economici di questo affare.

Nessuna big nel futuro di Galtier che ha deciso di lasciare l’Europa: andrà ad allenare in Qatar. E’ questa la decisione del tecnico francese che dopo la brutta esperienza al Psg, ha deciso di allontanarsi dal grande calcio europeo per tentare un’esperienza araba.

I qatarioti, che dovranno salutare Hernan Crespo, sono pronti a nominare come nuovo allenatore dell’Al-Duhail Galtier. Nella squadra ci sono diversi big, come Coutinho e Semedo, Diallo e l’italiano Bamba (classe 2002 convocato anche dall’ex ct dell’Italia Roberto Mancini durante uno stage la scorsa estate).

Crespo torna in Argentina, Galtier lo sostituisce all’Al-Duhail

Hernan Crespo è vicinissimo al ritorno in Argentina. L’ex attaccante di Milan, Inter, Parma e Lazio lascerà l’Al-Duhail dove allena dal marzo 2022, e potrebbe prendere il posto di Fernando Gago alla guida del Racing Club; i qatarioti hanno già individuato il sostituto e hanno chiuso l’accordo con Christophe Galtier, che pochi giorni fa ha rifiutato il Marsiglia. L’ex tecnico di PSG, Lille e Nizza firmerà un contratto biennale, secondo le informazioni riportate da RMC Sport: