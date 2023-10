Inter: rinnovo Lautaro Martinez, l’ha detto in diretta

Dopo la vittoria in Champions League sono arrivate le parole dell’attaccante Lautaro Martinez che ha svelato il suo futuro all’Inter.

Ecco l’annuncio dell’attaccante, a secco questa sera dopo il poker messo a segno contro la Salernitana in campionato. L’argentino non s’è nascosto ed ha detto la sua in merito al rinnovo di contratto con l’Inter.

Rinnovo Lautaro Inter, annuncio in diretta

Ai microfoni di Mediaset, Lautaro Martinez oltre ad analizzare la partita contro il Benfica s’è soffermato anche sul rinnovo di contratto con l’Inter.

“Era per noi una partita davvero importante anche perché contro la Real Sociedad, nella prima giornata della fase a gironi, abbiamo avuto delle difficoltà ad esprimere il nostro gioco. Oggi avevamo l’obbligo di voltare pagine ed affrontare al meglio questo avversario con cui ci siamo affrontati anche nella scorsa stagione. Siamo contenti di questo risultato e della vittoria”.

“Spero nel rinnovo, il mio procuratore è a lavoro con la società. Io per l’Inter do sempre il massimo, sono contentissimo. Non c’è motivo per cambiare”.

Calciomercato: rinnovo Lautaro, l’annuncio di Marotta

“Questa del rinnovo è l’ultima delle considerazioni. Secondo me la più bella è il fatto che Lautaro sia stato riconosciuto come leader all’interno del gruppo, con la fascia di capitano assegnatagli dalla dirigenza che gli dà maggiore responsabilità; negli ultimi anni ha acquisito una mentalità vincente”.

“Non ha ancora raggiunto la parte più solida della carriera, quella legata all’esperienza. Quando ha iniziato all’Inter era un talento, oggi è un campioncino, o meglio un campione che se la gioca per statistiche e valutazioni con tanti campioni del presente e del passato. Ma è un attaccante molto giovane, si sa che l’esperienza è fondamentale”.