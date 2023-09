Calciomercato: sta tornando in panchina, svolta in Serie A

Salta una nuova panchina in Serie A: ecco le ultimissime riguardo l’esonero del tecnico, la società ha già bloccato il sostituto.

Valutazioni in corso da parte della società, che ha già avuto dei colloqui per quanto riguarda il prossimo allenatore che dovrà subentrare a quello attuale. C’è una sola opzione per il club che ha già fatto sapere di optare per l’esonero in caso di ulteriore sconfitta nel prossimo turno di campionato. Le difficoltà sono tangibili e pare che lo spogliatoio non segua più il tecnico che in questo turno di campionato si gioca già la sua panchina.

Un nuovo passo falso potrà portare all’addio immediato dell’allenatore, protagonista di un avvio di stagione assai deludente. Al netto delle difficoltà, dovute ad un calciomercato estivo che ha regalato poche sorprese, la presidenza si aspettava un altro inizio di campionato. Intanto, spunta fuori il nome del successore: è una vecchia conoscenza del campionato italiano, pronto a tornare in panchina.

Calciomercato: tutto pronto per l’esonero, bloccato il sostituto

Secondo le ultime indiscrezioni, riportate da Radio Verona, la dirigenza ha già scelto il successore dell’allenatore che è ad un passo dall’esonero. Questo turno di campionato potrà determinate l’addio del mister che ha perso la fiducia della società.

Un colpo di scena che potrebbe spiazzare gli stessi tifosi che si aspettavano ben altre decisioni da parte della società. E invece l’Udinese è pronto a esonerare Andrea Sottil per riprendere Gabriele Cioffi. L’allenatore, legato da un contratto fino al prossimo 30 giugno con l’Hellas Verona, è il primo nome della lista in caso d’addio di Sottil che ha iniziato in maniera negativa questo campionato. Il tecnico si gioca tutto nella gara in programma domani alle 15 contro il Genoa.

Cioffi torna all’Udinese, le ultime notizie

La panchina di Andrea Sottil è sempre più traballante: in caso di nuovo passo falso domani contro il Genoa, potrebbe decidere di esonerare l’allenatore e riportare all’Udinese Cioffi che già in passato ha guidato il club friulano. Scartata, al momento, la pista Igor Tudor che ambisce ad altre piazze ed ha una richiesta d’ingaggio assai alta per i parametri della società che a questo punto potrebbe richiamare in panchina Cioffi che dovrebbe prima liberarsi da Verona, con cui è legato da un contratto fino al prossimo 30 giugno.

Udinese: i numeri terribili di questo inizio di stagione, Sottil si gioca tutto contro il Genoa

Appena tre punti conquistati nelle prime sei gare di Serie A con l’Udinese che ha messo a segno appena 2 gol. Questa la serie di risultati negativa della squadra con il tecnico Sottil a rischio esonero: l’ultima spiaggia è il match contro il Genoa, in programma domani alle ore 15. Per la sostituzione l’Udinese sembra orientata a richiamare in panchina una vecchia conoscenza come Gabriele Cioffi. Le prossime ore saranno decisive per questo cambio.