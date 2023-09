Cristian Totti: il regalo a papà Francesco è unico

Regalo pazzesco di Cristian Totti al grande ex capitano giallorosso: il gesto fa il giro del web e fa discutere i tifosi.

Un giorno speciale, da festeggiare nel migliore dei modi e con un regalo di quelli tanto attesi. Francesco Totti ha compiuto 47 anni ed è stato inondato dall’affetto dei tifosi della Roma e non solo.

Un vero e proprio tributo per l’indimenticabile capitano, al quale tanti tifosi hanno chiesto di ritornare in giallorosso di certo con un ruolo diverso, ma anche con la garanzia di avere nel club una bandiera che la Roma la ha nel sangue. Nel giorno del suo compleanno, il ricordo più bello sarà quello del figlio Cristian, innamorato del calcio tanto quanto il padre e ora in organico al Frosinone. Il classe 2005, neanche a dirlo, ha fatto tutta la trafila nelle giovanili della Roma, per passare in questa stagione nella squadra Primavera del club frusinate.

Un’occasione fondamentale per avere maggiore spazio, e Cristian Totti ha già saputo sfruttare la chiamata in campo per riempire d’orgoglio papà Francesco. Sono bastati pochi minuti nella ripresa infatti per brindare dal terreno di gioco alzando le braccia al cielo, dopo una rete che arriva proprio in un giorno speciale.

Cristian Totti in gol: regalo a papà Francesco e una richiesta dai tifosi giallorossi

Minuto 80 del match di Coppa Italia fra Frosinone e Crotone. Cristian Totti entra in campo, e dopo soli 4 minuti con un preciso diagonale mette la firma sul match, inchiodando il risultato sul 6-0.

Ne è passato di tempo dalle parole del capitano, che svelò la nostalgia di Trigoria ogni volta che accompagnava all’allenamento il figlio Cristian, impegnato con le squadre giovanili giallorosse. E invece contro il Crotone è arrivato un gol particolare per Christian, che in tanti ricordano per le lacrime nel giorno dell’addio al calcio di Francesco e che ora prova a farsi largo e a far decollare la sua carriera. La sua conclusione in rete è infatti il dono più prezioso per chi lo segue senza far sentire la sua presenza, ma di certo gli avrà dato consigli importanti.

I tifosi della Roma hanno quindi accolto con grande soddisfazione la rete siglata al Crotone, e qualcuno spera in un bis di quelli importanti. Dopo aver superato i trentaduesimi, il Frosinone incrocerà la Lazio nel prossimo turno, e poco importa se si tratta delle squadre Primavera. Sarà inevitabile sia per Francesco che per Cristian sentire aria di derby, in un match che di certo, dopo il gol al Crotone, potrebbe regalargli spazio e soddisfazioni.