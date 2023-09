Juventus, l’annuncio di Giuntoli su Allegri: tifosi spiazzati

Quale futuro per Allegri alla Juventus? Si alimentano le voci di un addio del tecnico. Ecco l’annuncio di Cristiano Giuntoli sul futuro in bianconero di Max.

Nonostante i buoni risultati, raccolti in queste prime giornate di campionato, Allegri continua a far discutere. Nell’ambiente juventino c’è chi è scontento dell’allenatore. Ecco la presa di posizione della società, attraverso le parole del direttore e responsabile dell’area tecnica Cristiano Giuntoli che, nel corso di una lunga intervista al quotidiano Repubblica, ha detto la sua riguardo il futuro di Allegri alla Juventus.

Dopo l‘ingresso in società di Cristiano Giuntoli le aspettative dei tifosi erano ben altre. E invece, lo scorso calciomercato estivo 2023, non ha regalato grandi sorprese: molti attendevano il colpo ad effetto da parte dell’ex dirigente del Napoli che ha deluso la piazza. Adesso si attende il mercato di gennaio con il ds che metterà a segno qualche acquisto anche per rinforzare la rosa della Juventus, che ad oggi sente l’assenza di Paul Pogba.

“In estate abbiamo perso dei giocatori d’esperienza ma confermato Rabiot e riscattato Milik. Inoltre abbiamo inserito Cambiaso e preso Weah, abbiamo scelto una strada chiara da percorrere”.

“Assenza Pogba? Attendiamo le controanalisi e poi valuteremo il da farsi anche insieme al suo entourage. Ad oggi ci manca in campo però non piangiamoci addosso e guardiamo al futuro. Sostituto? A Natale faremo un punto della situazione, per il momento valutiamo i giocatori che abbiamo a disposizione poi se ci saranno delle opportunità sicuramente non ce le lasceremo sfuggire. Berardi è un obiettivo? Adesso siamo concentrati sulla rosa che abbiamo a disposizione. Mimmo è sicuramente bravo ed un calciatore capace”.

Giuntoli ha detto la sua anche sull’affare Lukaku. “C’era una proposta per Vlahovic da parte del Chelsea, noi non abbiamo mai voluto cedere Dusan anche se davanti a certe cifre avremmo accettato. Il Chelsea non è arrivato a quelle condizioni ed è per questo che lo scambio è saltato”.

“Per il club Allegri è la punta di diamante: un riferimento importante in una fase delicata della storia di questa società. Lui ha iniziata dalla squadra del mio paese, l’Aglianese. E’ arrivato due volte in finale di Champions League, siamo noi che dobbiamo lavorare per portare la Juve ai livelli di Allegri. Fare l’allenatore è un mestiere difficile, sei un uomo solo ed hai tutto sulle spalle. Io ho sempre protetto i miei tecnici, provo a ragionare con loro attraverso il confronto, è un modo per aiutarli”.