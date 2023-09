Conte più vicino: il ritorno in Italia prende quota

Antonio Conte è ancora libero e aspetta l’occasione giusta per rimettersi in pista: il tecnico salentino può tornare in Italia, ecco dove

Quando un tecnico come Antonio Conte è libero, è assai complicato rimanere indifferenti. Il tecnico aspetta l’occasione giusta per rimettersi in pista, dopo la fine del burrascoso rapporto con il Tottenham targato Daniel Levy. Rescissione consensuale e addio anticipato rispetto alla natura scadenza del contratto.

Non esattamente il migliore degli epiloghi. Negli scorsi giorni, poi, il trainer salentino è stato contattato dalla FIGC, prima che la guida tecnica della Nazionale fosse affidata a mister Luciano Spalletti. Quest’ultimo rappresentava la priorità assoluta per la panchina azzurra e alla fine il matrimonio è divenuto realtà.

Conte, invece, si trova ancora alla ricerca di una squadra da allenare, il che un po’ sorprende senza dubbio. D’altronde, abbiamo a che fare con uno dei profili di maggior spessore a livello internazionale. Praticamente d’ovunque è andato ha alzato dei trofei, anche se in ambito europeo spesso ha deluso ampiamente le aspettative. Ciò inevitabilmente va considerato come un limite, specialmente per un top club.

Tra l’altro il tecnico classe ’69, che lo scorso 31 luglio ha raggiunto la soglia dei 54 anni di età, si è dovuto fermare nel recente passato per via di un problema di salute. Ragion per cui, non disdegnerebbe affatto l’ipotesi di un ritorno in Italia, che gli permetterebbe di stare più vicino ai suoi cari.

Conte può raccogliere l’eredità di Mourinho alla Roma: ecco come stanno le cose

Ma chi potrebbe prendere Conte in Serie A? Ebbene, attenzione alla pista Roma. José Mourinho è finito nell’occhio del ciclone a causa dell’inizio di stagione a dir poco da dimenticare. La società targata Friedkin e i tifosi giallorossi non smettono di sostenere lo Special One, ma entrambe le parti in argomento si aspettano un drastico ed immediato cambio di rotta.

Il rinnovo del contratto in scadenza a giugno non va assolutamente escluso a priori, ma il futuro dell’allenatore portoghese dipenderà soprattutto dai risultati che accumulerà nei mesi a venire. Se Mourinho non riuscirà a sistemare la situazione, con ogni probabilità non sarà più il capo squadra della ‘Magica’ nella prossima annata sportiva.

La dirigenza giallorossa, dal canto suo, ha già iniziato a guardarsi attorno silenziosamente e starebbe valutando proprio l’opzione Conte in vista dell’estate. Sappiamo comunque quanto sia esigente l’ex Chelsea sul fronte calciomercato, perciò vorrà sicuramente delle garanzie importanti in tal senso. Senza contare l’ingaggio da almeno 7-8 milioni di euro netti.

In più, sarebbe indubbiamente fondamentale la permanenza a Trigoria della super coppia d’attacco che vede protagonisti Paulo Dybala e Romelu Lukaku. Al momento comunque siamo nel campo delle ipotesi, ma la pista Conte-Roma ultimamente ha preso quota. E va monitorata.

