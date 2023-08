Serie A, quasi 1 miliardo per comprare la big: l’annuncio

La Serie A è nel mirino di tanti proprietari stranieri e non solo che intendono acquistare i club e investire nel calcio italiano.

La Serie A è al centro di situazioni molto particolari che possono portare alla cessione immediata del club storico: l’annuncio del Presidente non fa altro che confermare la possibiltà di un cambio immediato.

Le novità sul calcio italiano sono molteplici già nelle ultime settimane e prossimamente potrebbero aprirsi nuovi fronti clamorosi che possono portare le società a cambiare proprietà. Dopo la clamorosa ondata di crisi senza precedenti in Serie A dovuta al Covid che ha causato tante difficolta, molte società sono andate in pesante difficoltà per risollevarsi.

Serie A: c’è un nuovo proprietario nel club storico

Nelle ultime due settimane di agosto non c’è solo il calciomercato di calciatori e allenatori a fare notizia ma anche la possibile cessione del club. La volontà del presidente è stata chiarita e ora è tempo di trovare il modo giusto con cui ripartirei: con un’offerta shock potrebbero cambiare i piani in un periodo brevissimo.

La Serie A accoglierà nuovi investitori? Negli ultimi anni il calcio italiano ci ha abituati a cambi di proprietà che hanno portato in molti casi a grandi miglioramenti e alla vittoria di trofei ma ci sono anche casi di promesse mai mantenute. Per questo motivo tanti tifosi sono sempre con il fiato sospeso quando le rispettive società per cui fanno il tifo pensano al cambio di proprietà.

Secondo le ultime notizie di mercato, ci sono possibilità di un clamoroso cambio di proprietà che può dare la svolta al club storico.

Cessione Roma: parla l’avvocato Follieri

La Roma può passare di mano: i Friedkin pensano alla cessione. Il club della capitale ha avuto un periodo di florido miglioramento che ha portato interessamenti da tutto il mondo per la successione alla famiglia Friedkin.

Il niuovo proprietario della Roma potrebbe diventare Raffaello Follieri. Il suo nome circola da mesi in casa giallorossa e il suo avvocato, Mattia Romano, ha pubblicato una nota in cui ha ufficializzato l’offerta di Follieri per l’acquisto del club.

“Comunico di aver ricevuto incarico da Raffaello Follieri di perfezionare la trasmissione via PEC dell’offerta di acquisto della AS Roma già a suo tempo inviata”.

Cessione Roma: offerta da 840 milioni

Raffaello Follieri vuole comprare la Roma. Il ricco imprenditore italiano ha deciso di tentare l’offensiva e dopo una prima PEC “senza risposta”, come confermato dal suo avvocato nella nota pubblicata, ha fatto un’altra offerta importantissima.

“L’offerta di acquisto di 840 milioni di euro è corredata da una road map dettagliata delle procedure da seguire per il perfezionamento dell’operazione. Lo staff resta in attesa di un riscontro al fine di programmare e dare esecuzione, nei tempi, indicati nell’offerta, alle attività necessarie all’acquisizione definitiva dell’intera partecipazione societaria”.