Lascia il Milan per il PSG: lo annuncia suo fratello

Il calciomercato ha da poco chiuso eppure arrivano delle nuove notizie in merito a quello che può accadere in vista dei prossimi mesi per un club importante come il Milan.

Ci sono delle importanti notizie in merito a delle mosse che può fare la società, ma anche altre che potrebbero imporre i giocatori stessi che spingono per poter andare via e iniziare delle nuove avventure.

In merito a ciò che può accadere il prossimo anno ora arrivano delle dichiarazioni importanti che possono cambiare e non poco il futuro del club e dello spogliatoio rossonero.

Calciomercato Milan: pronto un grande addio

Grande mercato che c’è attorno al Milan in vista del futuro. Perché il club rossonero ha attirato l’attenzione dei migliori club in circolazione con la crescita dei propri top player. Saranno decisive le prossime settimane per capire come andranno a finire queste vicende per il Milan e alcuni giocatori come Theo Hernandez.

Infatti, ci sono degli aggiornamenti ora che riguardano il futuro di alcuni top player della squadra come nel caso di Theo Hernandez. Decisive le prossime settimane in vista del prossimo anno.

Milan: Theo Hernandez al PSG, annuncio di suo fratello Lucas

A parlare del possibile approdo di Theo Hernandez al PSG è stato direttamente il fratello Lucas Hernandez ai microfoni di Telefoot in questi giorni. Una lunga e simpatica intervista doppia per i due fratelli dove è venuta fuori anche una domanda particolare riguardo il possibile futuro dei due giocatori insieme nella stessa squadra.

Il fratello maggiore Lucas Hernandez ha parlato di Theo Hernandez e di come i due potrebbero giocare insieme in futuro in un top club, come magari il PSG che è l’attuale club di Lucas: “Giocare nel club con mio fratello? Sarebbe fantastico! Già in nazionale andiamo bene, in una squadra di club andremmo ancora meglio!”

Intanto, i due si sfideranno in Champions League dove sono stati sorteggiati nello stesso girone. In queste settimane da avversari e magari in futuro con lo stesso club. E’ questo quello che può accadere a Lucas e Theo Hernandez.

Milan: futuro Theo Hernandez da decidere

Da capire come andrà a finire la storia d’amore tra Theo Hernandez e il Milan. Perché il giocatore francese si trova da dio con la sua famiglia nella città di Milano e per il futuro potrebbero arrivare delle novità importanti. C’è un contratto grosso e ricco per lui con i rossoneri anche a vita, ancor di più da quando indossa la fascia da capitano.