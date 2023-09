Infortunio in Nazionale, costretto ad uscire in barella: è grave

Ennesimo infortunio di questa sosta Nazionali in Serie A. Uno dei protagonisti assoluti di questo inizio di stagione in Italia starebbe e non poco facendo preoccupare allenatori e tifosi in merito alle sue condizioni, visto e considerato che dovrebbero essere abbastanza gravi.

Il giocatore, infatti, nel corso della partita con la sua Nazionale, è stato costretto a chiedere l’ausilio della barella per riuscire ad uscire dal campo tanto che era dolorante a causa di questo problema fisico.

Nelle prossime ore, ovviamente, tramite lo staff medico della Nazionale il giocatore si sottoporrà ad una serie di esami strumentali per capire la reale entità e gravità di questo infortunio, ma le sensazioni sono tutt’altro che positive.

KO in Nazionale, è grave: costretto ad uscire in barella

Continuano ad arrivare brutte notizie da questa sosta Nazionali per i tifosi di Serie A. Nell’odierna giornata di qualificazione ai prossimi Europei, infatti, è stato registrato l’ennesimo infortunio di queste settimane, ad oggi quello più preoccupante stando a quanto raccontato.

Il giocatore, tanto il dolore, sarebbe stato addirittura costretto ad uscire in barella a causa di questo “lacerante” dolore che non gli avrebbe neanche permesso di uscire dal campo sui suoi piedi. A fronte di questo la preoccupazione in vista della prossima giornata di Serie A cresce decisamente, anche perché per quanto visto oggi la rivelazione di questo inizio stagione difficilmente riuscirà a scendere in campo, salvo incredibili recuperi dell’ultimo minuto.

C’è dunque tanta apprensione fra i tifosi del Lecce per le condizioni dell’oramai idolo salentino Nikola Krstovic, uscito al 31′ di Montenegro-Bulgaria a causa di un infortunio alla spalla per il quale sarebbe apparso molto dolorante. Questo, però, sarebbe solo uno dei problemi della serata per il club giallorosso, che tramite un comunicato ufficiale ha reso noto anche un altro problema che avrebbe colpito l’attaccante montenegrino.

Lecce, Krstovic KO: spalla ma non solo, il comunicato

A quanto pare la spalla sarebbe solo uno dei problemi che Krstovic avrebbe patito stasera con il Montenegro. Stando a quanto riportato dallo stesso Lecce tramite un comunicato ufficiale, l’attaccante salentino sarebbe stato sostituto al 31′ anche a causa di forti conati di vomito, forse conseguenza al forte impatto che gli avrebbe poi causato quello che in effetti è il problema principale, ovvero l’infortunio alla spalla.

In merito a questo già nelle prossime ore ci saranno sicuramente degli aggiornamenti, visto e considerato che Krstovic si sottoporrà ad una serie di esami che definiranno la gravità di questo problema fisico.

Problemi per Krstovic: i tempi di recupero

Ovviamente il pensiero dei tifosi del Lecce è ora tutto rivolto alle condizioni di Krstovic ed a quanto l’attaccante-rivelazione possa tornare in Serie A con la maglia dei salentini. Al momento non si possono stabilire, ancora, dei precisi tempi di recupero per il montenegrino, ma l’impressione è che possano essere discretamente lunghi, soprattutto se confermata la gravità del problema alla spalla destra.