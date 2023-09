Tutti in lacrime per un gigante di Serie A, lutto terrificante

Terribile lutto per la Serie A: una notizia che è arrivata all’improvviso e che ha lasciato tutti i tifosi di sasso

Il mondo del calcio, tra luci e riflettori, vede ogni giorno protagonisti i suoi grandi interpreti. Calciatori che, giocoforza, diventano rapidamente celebrità quanto più sono rappresentativi ed iconici per una squadra. Lo sanno bene i tifosi di Serie A, abituati da sempre ad osservare, non solo in campo, campionissimi capaci di incidere e lasciare il segno nel massimo campionato.

Non va tuttavia mai dimenticato che anche le celebrità del calcio sono persone, uomini e donne che come tutti vivono il quotidiano. Le sue bellezze e i suoi momenti da ricordare, ma anche le brutte notizie, la tristezza, gli schiaffi della vita. In questo senso sa bene cosa si prova in questo momento uno dei giganti della Serie A, colpito da una notizia più che terribile.

In queste ore uno dei massimi campioni del campionato italiano è stato colpito da un lutto terrificante, una di quelle notizie che non si vorrebbero mai ricevere e che, eppure, fanno parte del corso quotidiano della vita, con le sue gioie ed i suoi immancabili dolori. Protagonista della vicenda è Stanislav Lobotka, uno dei migliori centrocampisti di Serie A e playmaker del Napoli campione d’Italia. Metronomo prima di Spalletti, poi di Garcia. Uno dei giocatori più decisivi per le sorti degli azzurri.

Tifosi in lacrime per il top player di Serie A: il lutto è terrificante

Lo slovacco, come molti compagni e colleghi, è partito per raggiungere la sua Slovacchia in vista dei prossimi impegni internazionali della nazionale guidata da Francesco Calzona, ex Napoli anche lui.

Giorni di partite per Lobotka, chiamato a guidare il gruppo slovacco alla qualificazione per Euro 2024. Ma in campo il centrocampista azzurro non scenderà mai e Calzona dovrà giocoforza fare a meno della qualità dell’ex Celta Vigo.

Negli scorsi giorni, infatti, è venuto a mancare il papà di Lobotka. I motivi, per ora, non sono chiari. Quel che è certo è che la morte è giunta senza alcun preavviso, lasciando tutti di sasso. E particolarmente, s’intende, Lobotka. Il calciatore ha prontamente lasciato il ritiro slovacco per tornare in patria e stringersi attorno alla famiglia in un momento tristissimo.

Prontamente sono arrivati i messaggi di cordoglio, in primis dal Napoli, che ha virtualmente abbracciato uno dei suoi calciatori più rappresentativi. A questo abbraccio per Lobotka si aggiunge chiaramente anche la nostra redazione.