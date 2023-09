Calciomercato: Thiago Motta in una big, può lasciare subito Bologna

Nuove indiscrezioni di calciomercato relative al futuro di Thiago Motta: ecco l’annuncio sul tecnico del Bologna che può salutare subito la squadra rossoblù.

Arriva dalla Francia la notizia relativa all’interesse da parte della big nei confronti del tecnico italo brasiliano. Annuncio sorprendente che rischia di stravolgere la stagione in corso del Bologna che ha faticato per confermare in panchina Thiago Motta. L’interesse di questo club potrebbe compromettere tutto e spingere l’allenatore lontano dalla Serie A: ecco tutti i dettagli in merito a quest’ipotesi d’addio dell’allenatore del Bologna Thiago Motta.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, c’è una big del calcio francese che sta corteggiando l’allenatore del Bologna Thiago Motta. Una notizia sorprendete che potrebbe cambiare il futuro della squadra italiana che in caso d’addio del tecnico dovrebbe intervenire per trovare un sostituto all’altezza. Ecco le ultimissime notizie che arrivano dalla Francia in merito a questa ipotesi.

Calciomercato: Thiago Motta via da Bologna? L’annuncio

Secondo quanto riportato dall’Equipe, Thiago Motta e Will Still sono due profili attenzione dall’Olympique Lione che prossimamente potrebbe esonerare Laurent Blanc.

Avvio schock per la squadra francese che è attualmente ultima in classifica con un solo punto dopo quattro giornate. Una situazione terribile per la società che per questa ragione vuole cambiare allenatore ed esonerare Blanc e nominare come nuovo tecnico del Lione Thiago Motta o Will Still. Entrambi sono sotto contratto rispettivamente con Bologna e Rennes, la proprietà è comunque disposta a pagare un indennizzo per prendere uno dei due allenatori. Resta da capire la volontà dei tecnici che accettando Lione erediterebbero una situazione non proprio facile.

Ecco perché le attenzioni della società si sono spostate anche su altri allenatori svincolati: dopo il no di Marcelo Gallardo, ex River Plate, la dirigenza francese ha sondato la disponibilità dell’ex Chelsea Potter.

Lione, esonero Blanc: nella lista dei francesi Thiago Motta e Potter

E’ tutto pronto a Lione per l’esonero di Blanc: avvio di stagione disastroso per il tecnico francese che è attualmente all’ultimo posto in classifica con un solo punto conquistato nelle prime quattro di campionato. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale dell’addio con l’ex difensore, intanto restano aperte varie piste per quanto riguarda il futuro allenatore del Lione. Oltre a Thiago Motta e Still, sullo sfondo resta anche un’altra pista che porta all’ex allenatore del Chelsea Potter che potrebbe andare a Lione al posto di Blanc.