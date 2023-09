Serie A: Thiago Motta cambia squadra nel 2024, l’indizio

Aggiornamenti di calciomercato che riguardano il futuro di Thiago Motta pronto ad una nuova avventura nel 2024 anche se è in trattativa con il Bologna per il rinnovo di contratto.

Svolta importante per il giovane tecnico italo-brasiliano che si sta dimostrando essere uno dei migliori in Italia per le sue idee di gioco che sta provando a portare avanti da anni.

Si è aggiornato continuamente in questi anni in base alle esperienze fatte e a quelle che sta vivendo anno dopo anno, ora c’è stata una crescita netta ed evidente che potrebbe portarlo anche ad allenare un top club in Italia.

Serie A: Thiago Motta tra rinnovo col Bologna e addio

Svolta importante che potrebbe arrivare nelle prossime settimane per quanto riguarda il futuro di Thiago Motta in scadenza nel 2024 con il Bologna. Il club sta valutando diverse situazioni in vista del prossimo anno e qualcosa potrebbe cambiare, perché la società sta trattando il rinnovo con l’allenatore che lui stesso è uscito allo scoperto al riguardo.

Ora però ci sono anche tante voci di calciomercato per quanto riguarda il futuro di Thiago Motta che può lasciare il Bologna per un nuova top squadra.

Calciomercato Serie A: chi punta su Thiago Motta

Sono diverse la società che sperano che Thiago Motta non rinnovi con il Bologna. Perché la società sta provando a prolungare almeno per 1 anno ancora contratto attuale in scadenza del tecnico in scadenza nel 2024. Qualcosa potrebbe cambiare in vista delle prossime settimane, perché ora si può entrare nel vivo delle trattative.

In Serie A tante squadre hanno sondato il terreno per Thiago Motta come Napoli, Roma, Milan, Inter e Juventus. Tutte le big del campionato ci pensano seriamente e ora anche all’estero iniziano a puntare su di lui per il futuro.

Calciomercato: Thiago Motta Napoli, l’indizio

A lasciarsi scappare un indizio e un retroscena di calciomercato è stato proprio Thiago Motta. L’allenatore è stato chiaro in conferenza stampa quando dei giornalisti colleghi hanno rivolto al tecnico la domanda ‘L’ha sentita De Laurentis per il ruolo di post Spalletti?’,

Non ha assolutamente smentito l’allenatore che è sempre stato uno diretto che non ha nascosto le cose. Infatti, Thiago Motta ha fatto intendere in questo modo che un contatto col Napoli ci sia stato e in futuro ora è tutto da vedere:

“Non mi sembra il caso di parlarne oggi, niente distrazioni dovremo fare una grande gara”.