Mercato Milan, colpo dal PSG per gennaio: accontentato Pioli

Mercato Milan, i rossoneri non si fermano e cercano nuovi rinforzi per la sessione invernale di calciomercato. Il nuovo colpo è di quelli in grado di far sognare i tifosi e tutto l’ambiente ed arriva direttamente dal Paris Saint Germain. Andiamo a scoprire le ultime notizie a riguardo.

Il Milan è stato senza ombra di dubbio il grande protagonista della sessione estiva di mercato. Sul campo, fino a questo momento, quasi tutti i nuovi acquisti hanno dato delle risposte molto più che positive, rispettando quelle che erano le aspettative di tutti. Dai tifosi fino ad arrivare alla dirigenza, senza ovviamente dimenticare gli addetti ai lavori. Viste le premesse ed i primi movimenti, però, si ha la sensazione che Moncada voglia fare la voce grossa, come si suol dire, anche a gennaio. In tal senso i rossoneri lavorano ad un colpo sensazionale che arriva direttamente dal Paris Saint Germain e che permetterebbe di alzare ancora di più l’asticella.

Mercato Milan, nuovo colpo per gennaio

I rossoneri, al netto di quanto detto fino a questo momento, hanno mostrato qualche problema in fase difensiva. Soprattutto quando è mancato Tomori, che della linea difensiva continua ad essere il perno fuori discussione. La sua fisicità, abbinata alla sua velocità, rappresenta un qualcosa di irrinunciabile per Stefano Pioli, che infatti non fa a meno di lui.

Stando a quanto raccontato da “Il giornale dello sport”, però, Moncada lavora per formare una coppia di centrali da urlo. Il nome in cime alla sua lista dei desideri è quello di Presnel Kimpembe. Il suo contratto con il PSG scadrà nel giugno del 2024 ed al momento tutto tace sul fronte rinnovo. Lui è fermo ai box per un infortunio al tendine d’Achille che ancora per qualche tempo lo terrà lontano dai campi di gioco, ma a gennaio può arrivare ad un prezzo di saldo.

Kimpembe al Milan, la notizia fa sognare i tifosi

Classe 1995, è stato a lungo un perno sia del Paris Saint Germain che della Nazionale francese. E’ fermo dallo scorso febbraio a causa di questo infortunio e questo rappresenterebbe certamente una incognita, ma il valore del calciatore è fuori discussione. Le condizioni sono favorevoli e come sponsor di questa operazione ci sono due profili che lo conoscono molto bene, vale a dire Theo Hernandez e Mike Maignan.