Calciomercato, Torino beffato: un’altra italiana prende Malinovskyi

Ruslan Malinovskyi di nuovo in Serie A: è tutto pronto per questo trasferimento con l’ucraino vicino all’addio dal Marsiglia in questo calciomercato estivo 2023.

Fino a poco tempo fa il Torino era in pole nella corsa per il giocatore, che ha già deciso di lasciare il Marsiglia. Nelle ultime ore le cose sono cambiate con una nuova pretendente che s’è fatta avanti con i francesi ed ha chiesto ufficialmente il trequartista che dopo l’avventura all’Atalanta potrebbe vivere una nuova esperienza in Italia.

Ultime settimane di calciomercato che regalano sempre delle grandi sorprese. E’ il caso del club italiano che dopo aver messo a segno due colpi è pronto a definire anche l’ingaggio dal Marsiglia di Ruslan Malinovskyi. Il trequartista ucraino è pronto a lasciare il Marsiglia, il calciatore era nel mirino del Torino che dopo l’affare Vlasic ha messo in stand by la trattativa. Ne ha approfittato una nuovo club di Serie A che ha già avviato la trattativa per l’acquisto del calciatore che ha dato già la sua disponibilità a vestire nuovamente la maglia di un’altra società italiana.

Calciomercato: colpo Malinovskyi, sta firmando

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la società ha messo nel mirino il trequartista del Marsiglia Ruslan Malinovskyi. Il calciatore è un lusso per la Serie A, le sue qualità possono fare la differenze e aiutare il club italiano a raggiungere l’obiettivo minimo stagionale.

Una svolta improvvisa che porterà alla chiusura dell’affare già nelle prossime ore o nei giorni a seguire. I dirigenti hanno già avuto modo di trattare con il Marsiglia che ha dato il via libera all’operazione visto che Malinovskyi non rientra più nei piani del club francese. L’ex Atalanta è pronto a tornare in Italia, un anno dopo il suo addio. Il Torino era vicino all’ingaggio del calciatore ma le cose sono cambiate rapidamente: un altro club s’è fatto sotto ed ha approfittato della fase di stallo della trattativa per chiudere subito l’affare relativo all’ingaggio del calciatore.

Dopo De Winter dalla Juventus e Messias dal Milan, la società rossoblù mette a segno un nuovo colpo di mercato. L’allenatore Gilardino è pronto ad accogliere al Genoa Malinovskyi.

Malinovskyi al Genoa, svolta nell’affare? Via libera da Marsiglia

Adesso si attendono gli ultimi passaggi prima del trasferimento al Genoa di Malinovskyi che è finito ai margini del progetto Marsiglia. Il tecnico dei francesi, Marcelino, è stato chiaro ribadendo, in conferenza stampa, la posizione riguardo il giocatore che non fa parte del progetto. Su di lui si sono mosse varie squadre italiane, Bologna e soprattutto Torino, adesso il Genoa – come riportato da Telenord – può avere la meglio e chiudere per l’arrivo del trequartista.