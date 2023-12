Calciomercato, ufficiale l’ex Inter: ha firmato, accoglienza da “Re”

La sessione invernale di trasferimenti deve ancora ufficialmente incominciare, ma c’è chi ha già messo mano alle rispettive formazioni andando a pescare dal mercato degli svincolati. A conferma di questo, infatti, proprio nelle scorse ore è arrivata un’ufficialità abbastanza importante che riguarda il futuro di un ex giocatore dell’Inter, che ha appena firmato con una delle società più importanti del suo paese d’origine.

Un’operazione, questa, tutt’altro che scontata, anche perché molti addetti ai lavori non pensavano che il calciatore potesse accettare questa destinazione, considerato il complicato momento sportivo che sta attraversando la squadra. Come al solito, però, il calciomercato ci ha riservato una piacevole sorpresa, con l’ex nerazzurro che è stato accolto in patria come un “Re” dai suoi nuovi tifosi, entusiasti di poter vedere un campione del genere vestire la maglia della loro squadra del cuore.

Calciomercato: l’ex Inter ha firmato, è ufficiale

Dal nulla, senza che nessuno effettivamente se lo potesse immaginare, uno dei giocatori di Serie A più amati degli ultimi anni, nonché ex Inter, ha trovato squadra. Dopo l’ultima esperienza, deludente, in Italia, il calciatore è andato alla ricerca di una sfida che potesse ritrasmettergli quegli stimoli che forse ultimamente in carriera gli erano venuti meno.

A furia di sondare alternative, l’ex Inter ha alla fine optato per un clamoroso ritorno nel suo paese d’origine, firmando per uno dei club più importanti, ma soprattutto più in crisi, dell’intero campionato. Come anticipato, mai nessuno si sarebbe aspettato una scelta del genere da parte del campione, che potremmo però interpretare come una sorta di sfida personale con l’intento di rilanciarsi per provare a riavere qualche opportunità in Europa prima del ritiro.

Dopo giorni intensi di contatti, dunque, il giocatore ha accettato la proposta del club firmando anche nelle scorse ore il suo contratto. Stando dunque a quanto riportato dallo stesso club sui proprio canali ufficiali, Radja Nainggolan è un nuovo giocatore del Bhayangkara FC.

Nainggolan riparte dal Bhayangkara: accoglienza da “Re” per il Ninja

Radja Nainggolan riparte dal Bhayangkara FC, club indonesiano di prima categoria. Scelta a sorpresa quella del Ninja, che è stato accolto dalla società asiatica con un post che lo certificate come l’uomo chiave di questa formazione. Il Bhayangkara, infatti, ha accolto il centrocampista belga scrivendo “Benvenuto Re“, nella speranza che il suo regno possa essere il più duraturo possibile.

Nainggolan: sfida estrema al Bhayangkara

Dopo quattro mesi di inattività Radja Nainggolan ha deciso di accettare la sfida propostagli dal Bhayangkara, e che sfida. La formazione indonesiana, infatti, è attualmente ultima in classifica, ed il Ninja, con la sua esperienza, ha il compito di dover dare una scossa a tutto l’ambiente, oltre che ai suoi compagni, con l’obiettivo di evitare una clamorosa retrocessione.